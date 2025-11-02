Jannik Sinner recupera el N°1 mundial tras ganar el Masters 1000 de París 2025

En la primera edición del torneo parisino bajo techo en La Défense Arena , luego de 40 años en Bercy, el diestro italiano firmó su mejor recorrido en este torneo, cuyo techo habían sido los octavos de final en 2023 .

Paris, Francia/El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo su primer Masters 1000 de París al derrotar en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime, lo que le catapulta de regreso al trono del tenis mundial.

Vencedor 6-4, 7-6 (7/4) contra el N.10 del mundo, el cuádruple campeón de torneos del Grand Slam, de 24 años, se adjudicó su 23º título en el circuito principal y el lunes liderará la clasificación ATP, menos de dos meses después de haber cedido el trono a su gran rival Carlos Alcaraz.

Eliminado en segunda ronda en la capital francesa, el tenista murciano de años sigue estando mejor posicionado que Sinner para terminar el año en lo alto de la clasificación mundial.

Alcaraz tendrá menos puntos que defender en las ATP Finals en Turín (9-16 de noviembre), un torneo en el que el italiano es vigente campeón.

Sin ceder un set -

Campeón sin perder un solo set en París, Sinner es el primer jugador de su país en levantar el "Árbol de Fanti", como se conoce al trofeo que recibe el vencedor del Masters 1000 parisino, y cuyo último vencedor había sido el alemán Alexander Zverev.

Con un quinto título en 2025, Sinner ha vivido una temporada con altibajos, lustrosa por sus títulos en el Abierto de Australia y en Wimbledon, pero también oscura por su suspensión de tres meses luego de dar positivo por un anabolizante, o por sus abandonos en los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghái.

En la primera edición del torneo parisino bajo techo en La Défense Arena, luego de 40 años en Bercy, el diestro italiano firmó su mejor recorrido en este torneo, cuyo techo habían sido los octavos de final en 2023.

Antes de la final, Auger-Aliassime lideraba tres victorias a dos sus duelos directos con Sinner, pero una de ellas fue por abandono del italiano.

Este domingo, Sinner terminó su torneo como lo empezó, imponiendo un ritmo infernal al canadiense de 25 años con una rotura de servicio de entrada.

Obligado desde los primeros minutos a asumir más riesgos, "FAA" vendió cara la derrota, llevando el segundo set al tie-break merced a una defensa heroica y a sus potentes servicios, pero Sinner fue un muro y cerró el partido en 44 minutos.

"Hoy es un día muy, muy especial", dijo Sinner desde la pista poco después de su triunfo.

"Felix, ¡fantástica semana! Sé que tenías mucha presión, si sigues jugando así estoy seguro de que vas a ganar (grandes títulos)", agregó.

Auger-Aliassime o Musetti, al Masters -

Después de Madrid el año pasado, Auger-Aliassime, por su parte, sufrió su segunda derrota en la final de un Masters 1000, los torneos más prestigiosos del circuito masculino después de los cuatro del Grand Slam.

Su recorrido en París le permite no obstante adelantar en 160 puntos al italiano Lorenzo Musetti en la octava y última plaza clasificatoria para la cita de Turín.

Para superar "in extremis" al canadiense, Musetti tiene que hacer un gran papel en el ATP 250 de Atenas (2-8 noviembre), donde puede sumar hasta 250 puntos.

Auger-Aliassime tenía previsto jugar el ATP 250 de Metz (Francia), que se disputa en las mismas fechas, pero este domingo anunció su renuncia al mismo.

"No voy a cometer los mismos errores que en el pasado. Mi físico y mi salud física son mi prioridad, por encima de una clasificación. Si me clasifico (al Masters), estupendo. Si no, Lorenzo (Musetti) se habrá merecido su plaza", apuntó.