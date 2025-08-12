Panamá está listo para la Olimpiada Mundial Juvenil de Ajedrez Barranquilla 2025

Cinco personas integran la delegación panameña para el evento que reunirá a jóvenes hasta los 16 años de edad.

Panamá/La Federación Panameña de Ajedrez anunció que la delegación nacional está lista para participar en la Olimpiada Mundial Juvenil Sub-16 de Ajedrez, que se celebrará en Barranquilla, Colombia, del 16 al 23 de agosto de 2025.

Este certamen, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez, reunirá a cerca de 2,000 participantes, entre jugadores, entrenadores y acompañantes, que representarán a más de 50 equipos de 43 países y de los cinco continentes.

Luis Esquivel, presidente de la FAP, expresó su confianza en el equipo. "Estoy seguro de que la delegación panameña hará un buen trabajo", afirmó.

El equipo panameño estará conformado por los talentos juveniles Ashley Castillo, Andrés Brown, José Fábrega Van De Laat y Samir Camargo. La delegación será capitaneada por Jorge Sánchez.

La competencia se jugará bajo un sistema suizo a nueve rondas, aunque este número podría reducirse a siete si participan menos de 40 equipos. Cada encuentro por equipos se disputará en cuatro tableros con un control de tiempo de 45 minutos y un incremento de 10 segundos por movimiento.

Con la cuenta regresiva en marcha, Panamá se prepara para competir en este prestigioso evento internacional, buscando dejar una huella en el tablero mundial.

Reseña

Las Olimpiadas Mundiales Juveniles de Ajedrez (en inglés: World Youth U16 Chess Olympiad) son un torneo internacional por equipos organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), destinado a jugadores menores de 16 años (U16, por "under 16"). Es uno de los eventos más importantes en la categoría juvenil a nivel mundial.

Características principales

Participantes : Equipos nacionales conformados por jóvenes menores de 16 años. Cada país puede inscribir uno o más equipos.

: Equipos nacionales conformados por jóvenes menores de 16 años. Cada país puede inscribir uno o más equipos. Equipos : Cada equipo normalmente consta de 4 jugadores titulares y 1 suplente , además de un entrenador o capitán.

: Cada equipo normalmente consta de , además de un entrenador o capitán. Formato : Suizo por equipos, generalmente a 9 rondas, con partidas clásicas (lentas).

: Suizo por equipos, generalmente a 9 rondas, con partidas clásicas (lentas). Frecuencia : Se celebra anualmente .

: Se celebra . Organización : El evento es auspiciado por la FIDE y organizado por una federación nacional anfitriona diferente cada año.

: El evento es auspiciado por la FIDE y organizado por una federación nacional anfitriona diferente cada año. Premios: Se otorgan medallas y trofeos a los mejores equipos (oro, plata y bronce) y también a los mejores tableros individuales.

Objetivo

Promover el ajedrez entre los jóvenes, fomentar el espíritu de equipo en un deporte típicamente individual, y ofrecer una plataforma internacional de alto nivel para talentos emergentes.

