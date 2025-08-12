Béisbol U15| Panamá reduce su preselección con miras al Premundial 2025

El equipo panameño entrena para el torneo que se realizará del 12 al 19 de septiembre.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana que la preselección nacional U15, camino al Premundial de Ciudad Juárez seguirá sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, pero con un recorte en su listado original.

El equipo sigue su preparación bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez y su cuerpo técnico.

Este es el listado de los peloteros que se mantienen entrenando de cara el certamen clasificatorio que se jugará del 12 al 19 de septiembre:

Lanzadores

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Job Aviles, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Alexis Samaniego, Akian Solis, Herminio Vega y Abraham Wright.

Receptores

Melkis López, Omar Osorio, Víctor Tello y Joel Vergara.

Cuadro Interior

Luis Atencio, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Galvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros

Isaac Achurra, Gabriel DeGracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Alberto Pandiella y Daniel Long.

Datos generales

El Panamericano de Béisbol Sub-15 es un torneo internacional organizado para selecciones nacionales de béisbol conformadas por jugadores menores de 15 años. Es un evento oficial de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), el organismo que rige este deporte en el continente americano.

¿Qué es?

Es un campeonato que reúne a los mejores equipos juveniles de América (Norte, Centro y Sur), con el objetivo de competir a nivel continental. Este torneo sirve también como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol).

Objetivos principales

Desarrollo del béisbol juvenil: Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo.

Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo. Detección de talento: Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores.

Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores. Fomento del deporte internacional: Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo.

Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo. Clasificación a torneos globales: Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial.

Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial. Impulso a las federaciones nacionales: Apoyar a las federaciones de béisbol en el continente, generando visibilidad y experiencia para sus programas juveniles.

Información de Fedebeis

