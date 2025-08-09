Béisbol U15| Panamá hace primer interescuadra antes de recortar su preselección

El conjunto panameño lleva a cabo su preparación previa al Premundial de la categoría que se realizará en México a partir del 12 de septiembre.

Panamá/La Preselección Nacional de Béisbol U15 de Panamá realizó esta mañana en el estadio Rod Carew un partido "enter-squad" con el objetivo de seguir evaluando a los peloteros con miras al Campeonato Premundial de la categoría a jugarse en Ciudad Juárez desde el 12 de septiembre, próximo.

El ex Grandes Ligas Ángel Chávez, timonel del equipo estuvo pendiente a las acciones de sus peloteros y anunció que una vez culmine el compromiso los peloteros irán a sus hogares (la mayoría) y regresan a entrenamientos el lunes por la tarde, pero se hará un ajuste en el listado y se hará el primer recorte de peloteros.

"Hemos estado trabajando duro en cosas de fundamentos, queremos reforzar algunas zonas del juego, hemos tenido partidos de preparación y ya para este fin de semana se hará el primer recorte de peloteros", dijo el piloto de la selección nacional.

En el partido de esta mañana están programados un total de 8 lanzadores para ver acción, aspecto importante en la evaluación de los peloteros. "Estamos trabajando duro con estos muchachos, hay que hablarles bastante, son jugadores que necesitan mucho de que se les diga las cosas una y otra vez, para que puedan repetir las acciones positivas", dijo el coach de lanzadores, Roger Deago.

Panamá jugará el Premundial de Béisbol en la zona centro y norte, teniendo como sede Ciudad Juárez en México, donde se espera la visita de potencias como Estados Unidos, Nicaragua, entre otros, en la lucha por un cupo al Mundial U15 2026.

El torneo Premundial se jugará entre el 12 y 19 de septiembre, próximo.

Preselección U15

Antes del recorte, los jugadores que han entrenado hasta ahora, bajo las órdenes del manager Ángel Chávez, son los siguientes:

Lanzadores

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Luis Guerra, Juan Lozada, Roberto Martínez, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Aaron Quintero, Alexis Samaniego, Akian Solis, Herminio Vega y Abraham Wright.

Receptores

Melkis López, Omar Osorio, Alberto Pandiella, Víctor Tello y Joel Vergara.

Cuadro Interior

Luis Atencio, Job Avilés, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Gálvez, Javier González, Carlos Guerrero, Nicolás Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros

Isaac Achurra, Ernesto Belgrave, Gabriel De Gracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Daniel Long, Manuel Maclao, Algis Palacio y Arturo Robinson.

Información de Fedebeis