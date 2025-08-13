Copa Centroamericana 2025| Antigua GFC vs Plaza Amador: 'Leones' panameños se imponen en recital de goles

El representante de Panamá sacó provecho de su visita al Estadio Pensativo de Guatemala.

Guatemala/ La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con CD Plaza Amador logrando una victoria 5-3 sobre Antigua GFC en el Grupo A, el martes en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, Guatemala.

Los locales se adelantaron al minuto 6 con un cabezazo de Diego Santis tras un tiro de esquina cobrado por Óscar Santis.

Los visitantes respondieron al 16’ cuando Jorlian Sánchez igualó con un remate a corta distancia.

Plaza Amador se puso al frente al 37’ con un disparo de derecha de Everardo Rose desde el costado izquierdo del área, luego de una jugada construida por la banda.

Jorlian Sánchez firmó su doblete al 44’, ampliando la ventaja a dos goles. José Murillo robó el balón al defensor Juan Osorio cerca del área y asistió a Sánchez.

Yoameth Murillo aumentó la diferencia para el club panameño al 47’, tras una combinación con Everardo Rose en un contragolpe.

Alberto Quintero marcó el quinto gol consecutivo para Plaza Amador al 58’, al convertir un penal.

Óscar Santis descontó para Antigua con dos goles en la segunda mitad, primero de penal al 61’ y luego aprovechando un rebote tras un tiro de esquina al 68’.

Con este resultado, Plaza Amador se coloca en el primer lugar del Grupo A con seis puntos, mientras que Antigua cae al segundo puesto con cuatro unidades.

Plaza Amador jugará su tercer partido del torneo el próximo martes cuando reciba a Managua FC. Antigua GFC cerrará su participación en la Fase de Grupos el 27 de agosto cuando visite a LD Alajuelense.

Estadísticas

Posesión

Antigua GFC: 47,0 %

47,0 % Plaza Amador: 53,0 %

Porcentaje de éxito en los duelos

Antigua GFC: 42,2 %

42,2 % Plaza Amador: 57,8 %

Duelos aéreos ganados

Antigua GFC: 46,9 %

46,9 % Plaza Amador: 53,1 %

Intercepciones

Antigua GFC: 11

11 Plaza Amador: 6

Fueras de juego

Antigua GFC: 5

5 Plaza Amador: 0

Tiros de esquina

Antigua GFC: 6

6 Plaza Amador: 3

El torneo

Panorama general

Se trata de la tercera edición del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al Champions Cup 2026 . Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda.

del torneo regional, que sirve para clasificar a clubes centroamericanos al . Al campeón se le otorga pase directo a los octavos de final, mientras que los semifinalistas y dos equipos más por play‑in clasifican a la primera ronda. El torneo se disputa del 29 de julio al 4 de diciembre de 2025, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias

Fase de grupos

Sorteo de grupos : realizado el 3 de junio de 2025 , definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno Concacaf+1.

: realizado el , definiendo 4 grupos de 5 equipos cada uno Concacaf+1. Fase de grupos (partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita):

(partidos únicos, 4 por equipo: 2 de local, 2 de visita): Jornada 1: 29–31 de julio

Jornada 2: 5–7 de agosto

Jornada 3: 12–14 de agosto

Jornada 4: 19–21 de agosto

Jornada 5: 26–28 de agosto

Distribución de los equipos participantes :

: Grupo A : LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC

: LD Alajuelense, Antigua GFC, Plaza Amador, Alianza, Managua FC Grupo B : Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC

: Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC Grupo C : Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC

: Saprissa, Motagua, Cartaginés, Independiente, Verdes FC Grupo D: Olimpia, Xelajú, Real Estelí, Águila, Hércules

La fase de grupos continúa hasta finales de agosto, luego habrá cuartos de final en septiembre/primeros de octubre, semifinales y play‑in en octubre y la gran final en noviembre/diciembre

Información de Concacaf