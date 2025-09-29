Raúl Antadillas brilló por Panamá en el Sudamericano Juvenil de Natación 2025

El joven de 16 años de edad tuvo buenos registros ante nadadores mayores que él.

Panamá/El nadador panameño Raúl Antadillas compitió en el XXXI Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación que se realizó en Rio de Janeiro, Brasil.

Antadillas, de 16 años de edad, fue el competidor más joven en la categoría de 16-18 años y pudo conseguir buenas posiciones en las pruebas en las que compitió. Sus resultados más sobresalientes fueron:

50 metros pecho: obtuvo el segundo lugar con su mejor marca personal en eliminatorias: 29.06.

100 metros pecho: cuarto puesto en la final, quedando entre los cinco mejores de esa distancia en Sudamérica.

200 metros pecho: clasificado a la final, cerrando entre los siete mejores de América

200 metros combinados: noveno lugar en las eliminatorias, quedando como primer alternante a la final.

Además de Antadillas, compitió por Panamá el nadador José Darío Moscote.

Raúl Antadillas continuará con su actividad en este año donde entra en el ciclo con miras a un puesto en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Sus próximas competencias serán:

Juegos Centroamericanos , que se realizarán entre el 18 y 30 de ctubre en Guatemala.

Juegos Escolares Deportivos de Centroamericano y el Caribe, que se llevarán a cabo en Montería y Cereté, Colombia, del 1 al 10 de noviembre 2025

Juegos Bolivarianos que se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en Lima y Ayacucho, Perú.

Datos del evento

Generalidades

El campeonato forma parte del Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos , que agrupa varias disciplinas acuáticas: natación, clavados, polo acuático, natación artística y aguas abiertas.

En su edición 2023, por ejemplo, se celebró en Buenos Aires (y algunos eventos en Santo Tomé, Santa Fe), Argentina.

En 2025, la sede para la natación será en Río de Janeiro, Brasil, en el Parque Acuático Júlio Delamare, en el complejo Maracaná.

El campeonato sirve como escenario donde jóvenes promesas de Sudamérica compiten internacionalmente, muchas veces estableciendo récords de campeonato o nacionales en sus categorías juveniles.

Récords destacables

En 2025, durante la tercera jornada del campeonato, se registraron récords como:

• 50 m libre (hombres, Juvenil A): Lucas Dé (Brasil) con 23.99 srgundos.

• 200 m combinados (mujeres, Juvenil B): Agostina Hein (Argentina) con 2:12.23 en final (y 2:16.59 en eliminatorias)

• 200 m combinados (hombres, Juvenil B): Gabriel Machuco (Brasil) con 2:01.10 minutos

• 1500 m libres (hombres, Juvenil A): Mateo Mayer (Argentina) con 15:43.10 minutos

• 4×100 mixto libres (Juvenil B): Brasil con 3:32.61 minutos

En otra jornada (2025), se registraron nueve nuevos récords de campeonato en diferentes pruebas.

En la edición 2023, la delegación argentina obtuvo 72 medallas : 23 de oro, 30 de plata y 19 de bronce.

Brasil suele dominar el medallero general en estas competencias juveniles. En 2025 se reporta que Brasil obtuvo 108 preseas.

En 2023, la selección de Perú obtuvo 3 medallas de plata y 2 de bronce en el evento de natación juvenil.

la selección de Perú obtuvo 3 medallas de plata y 2 de bronce en el evento de natación juvenil. En Bolivia, en 2023, atletas como Yatsen Soza (200 m libre) y Robert Jalil (100 m pecho) impusieron récords nacionales juveniles.

