Panamá| Open Nacional de Frontenis está en el climax con la disputa de sus semifinales

Panamá/El Open Nacional de Frontenis está en sus semifinales donde los competidores lucharán por meterse en la disputa por la supremacía en el certamen.

Los emparejamientos compuestos por Dayron Mateo/Alfonso Fong hijo contra Carlos Ortega/Antonio Pugliese y José Luis Cerdeira/Javier Mendez ante Oscar Gómez/Marilú González son los que forman parte de esta fase. Todos ellos están catalogados como duelos de alto calibre.

Te puede interesar: Frontenis de Panamá 2025| Resultados de la primera parada del Abierto Nacional

La final del evento tendrá formato de muerte súbita con los ganadores de las llaves 1 vs 4 y 2 vs 3. Partidos prometen mucha emoción en el rectángulo.

Lo más granado de las raquetas canaleras llevaron a cabo jornadas intensas en la segunda parada nacional celebrada en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia bajo la tutela de la Organización Panameña de Frontenis.

El torneo es clasificatorio al Panama Open de 2026.

Te puede interesar: Panamá Femenina Futsal trabaja con todo en sus entrenamientos para los Juegos Centroamericanos 2025

El deporte

El frontenis es un deporte de raqueta que se juega en una cancha de frontón, la misma que se utiliza para la pelota vasca, pero con algunas diferencias importantes. Es muy popular en México y también en España, donde forma parte de las disciplinas de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

Características principales del frontenis

Jugadores : Puede jugarse en modalidad individual (uno contra uno) o dobles (dos contra dos).

: Puede jugarse en modalidad (uno contra uno) o (dos contra dos). Equipamiento : Se utiliza una raqueta de tenis modificada (más ligera y manejable) y una pelota especial (de goma, más rápida que la de tenis convencional).

: Se utiliza una modificada (más ligera y manejable) y una (de goma, más rápida que la de tenis convencional). Cancha : Se juega en un frontón de 30 metros , con tres paredes principales: frontal , lateral y rebote (trasera).

: Se juega en un , con tres paredes principales: , y (trasera). Objetivo: Golpear la pelota con la raqueta para que rebote primero en la pared frontal, buscando que el oponente no pueda devolverla de forma válida.

Te puede interesar: NFL noticias| Estadio Maracaná de Brasil abrirá sus puertas al football americano

Reglas básicas

El saque debe ir directamente a la pared frontal y luego botar en una zona determinada del campo contrario.

Cada jugador o pareja debe devolver la pelota antes de que bote dos veces en el suelo.

Se anotan puntos cuando el equipo contrario comete un fallo (por ejemplo, no devolver la pelota, golpear fuera, etc.).

Tipos de frontenis

Preolímpico : Modalidad más extendida a nivel amateur y escolar.

: Modalidad más extendida a nivel amateur y escolar. Olímpico: Modalidad profesional y de alto nivel competitivo, reconocida por la Federación Internacional.

Nota de prensa