NFL noticias| Estadio Maracaná de Brasil abrirá sus puertas al football americano

El mítico coliseo de Río de Janeiro será parte del plan de exposición que la liga estadounidense realiza en varios países.

Estados Unidos/La liga de football americano (NFL) anunció este viernes que celebrará un partido de la temporada regular de 2026 en el icónico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El acuerdo entre la competición deportiva más poderosa de Estados Unidos y las autoridades de Rio contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años en la ciudad carioca.

La NFL, que se ha lanzado a una expansión internacional, ya ha celebrado dos juegos en Sao Paulo.

El último de ellos ocurrió el pasado 5 de septiembre entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce y Los Angeles Chargers, frente a 47.627 aficionados.

"Construyendo sobre el éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Rio de Janeiro", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

"Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado en Rio, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con los decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur", afirmó el dirigente de la NFL, que estima tener unos 36 millones de aficionados en el gigante suramericano.

"Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de football americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con experimentar este evento en el estadio más famoso del mundo", dijo el gobernador del estadio de Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Maracaná, el mayor estadio de Brasil, con una capacidad de cerca de 74.000 espectadores, es una de las canchas de fútbol más icónicas del mundo y hogar de los equipos Flamengo y Fluminense.

Inicia la Semana 4

Con un gol de campo ganador de 52 yardas, los Seattle Seahawks aguaron el jueves un intento de remontada de los Arizona Cardinals para lograr su tercer triunfo de la temporada de football americano (NFL) por un ajustado 23-20.

El choque entre estos dos rivales de la división Oeste de la Conferencia Nacional cobró sorpresivamente vida en los últimos cinco minutos, pese a que los Cardinals tenían una cómoda ventaja de 20-6.

El quarterback Kyle Murray dio dos pases de touchdown, uno de 16 yardas a Marvin Harrison y otro de siete a Emari Demercado, y los locales empataron a 20 en medio del fervor en las gradas del estadio State Farm, en Glendale (Arizona).

Los Seahawks, sin embargo, explotaron al máximo los 28 segundos que quedaban en el reloj. El mariscal de campo Sam Darnold los acercó con sangre fría hasta las 52 yardas, desde donde Jason Myers convirtió el gol de campo que cerró el partido.

Los Cardinals, últimos de la división con un balance de 2-2, ya habían sucumbido el domingo con un gol de campo en el último segundo frente a los San Francisco 49ers.

Seattle, con un registro de 3-1, se colocó en la segunda plaza divisional, detrás de los 49ers (3-0).

El partido en Glendale abrió la cuarta semana de la liga de football americano, que el domingo depara el duelo estelar entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, dos candidatos al título que han tenido un inicio flojo de temporada.

