Jorge Serrano| Jugador panameño del Motagua habla de su 'celebración del teléfono'. ¿Fue ese un mensaje a Thomas Christiansen?

Panamá/Jorge 'Puchulín' Serrano ha tenido un buen desempeño con el club Motagua. En días pasados marcó un gol en la Copa Centroamericana y lo celebró con un gesto como si hiciera una llamada teléfonica. Esto generó curiosidad ya que él no ha sido convocado para integrar la Selección de Panamá en los partidos que ha disputado en los últimos meses.

En una entrevista a TVMAX Deportes, Serrano expuso el motivo de esa celebración al decir que "el teléfono fue un tema familiar, personal" y que no se refería a la selección panameña y a su técnico, Thomas Christiansen.

"Quería dejar esto claro... era tema personal, no era con el 'profe'", agregó.

El jugador reconoció que su gesto generó comentarios en las redes sociales debido a que no ha estado con el combinado canalero en los tiempos recientes.

"Todo eso vende, todo eso vende, y creo... Creo que le vino bien para poner las redes un poco calientes, pero no tenía nada que ver con el 'profe', la verdad", aclaró.

El mediocampista manifestó que está enfocado en su trabajo con el Motagua y que se está preparando para estar listo cuando llegue el momento de unirse a la selección panameña.

"La verdad creo que me he mantenido muy bien... física y mentalmente", comentó. "Claro, pero bueno hay que aprovechar los momentos y si uno está en su momento... todo va a llegar en su momento", agregó.

Serrano expresó que apoya al conjunto panameño, que busca la clasificación al Mundial 2026, y que lo seguirá apoyando independientemente de que sea convocado o no al equipo.

"Si tenemos que apoyar a la selección de adentro o de afuera lo voy a hacer en todo momento porque lo que queremos es uno solo la misión de uno es de todo y lo que queremos es ir al Mundial", puntualizó.

Panamá continuará su participación en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 con dos partidos en el mes de octubre. El viernes 10 enfrentará a El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador y el martes 14 jugará como local ante Surinam en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La celebración

El pasado 29 de julio, Motagua disputaba un partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana ante Verdes FC de Belice. Transcurria el minuto 21 de partido cuando 'Puchulín' Serrano marcó el segundo gol del equipo hondureño. Una vez que concretó el tanto, el jugador hizo un gesto con su mano derecha como si hubiese descolgado un teléfono, marcado un número y hecho una llamada para luego colgar.

Motagua se llevó la victoria por 3 goles a 1, en ese partido realizado en el Estadio FFB de la ciudad beliceña de Belmopán.

Rendimiento

Serrano se incorporó formalmente al Motagua el 12 de enero de este año tras finalizar la cesión que hizo el Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá en el año 2024.

En la presente temporada, lleva 12 partidos jugados; cinco en la Copa Centroamericana y siete en la Liga Nacional de Apertura de Honduras. Suma 950 minutos en ambas competencias con un gol y una asistencia.

