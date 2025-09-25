Copa Centroamericana 2025 resultados| Plaza Amador y Sporting San Miguelito: Clubes de Panamá arrancaron sus caminos en cuartos de final

Los representantes panameños visitaron Honduras y Guatemala para los partidos de ida de sus respectivas series

Panamá/Plaza Amador y Sporting San Miguelito comenzaron su andar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, una instancia en la que buscarán no solo extender su participación a las semifinales sino también el pase directo a la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año.

Los plazinos y los académicos aterrizaron en Honduras y Guatemala para enfrentarse al Real España y Xelajú, respectivamente, en la jornada de partidos de ida de esa fase.

En el último suspiro

La edición 2025 de la Concacaf Copa Centroamericana continuó con el CD Plaza Amador logrando una victoria 1-0 sobre el Real CD España en el partido de ida de su serie de Cuartos de Final en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras.

Everardo Rose tuvo una buena ocasión para Plaza Amador al 15’, con un remate desde el sector derecho del área que se fue desviado del poste izquierdo.

José Murillo generó otra oportunidad para los visitantes al 23’, con un disparo de zurda al primer palo que fue atajado por el guardameta del Real España, Luis López.

Gustavo Souza respondió para los locales al 35’, pero su disparo se fue desviado del poste izquierdo.

Daniel Aparicio estuvo muy cerca de marcar para Real España al 39’, con un remate a quemarropa que pegó en el poste derecho tras un cobro de tiro de esquina.

Éric Davis estuvo cerca de lograr la ventaja a Plaza Amador al 79’, pero su tiro libre fue desviado por López en el ángulo superior derecho.

Ovidio López marcó el gol del triunfo para el conjunto panameño al 90’, con un disparo curvado al segundo palo desde el sector izquierdo del área. Davis fue quien asistió en la jugada.

Plaza Amador buscará defender su ventaja de 1-0 como local cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente en el partido de vuelta el próximo miércoles en Ciudad de Panamá, Panamá.

Cae en patio ajeno

La edición 2025 de la Concacaf Copa Centroamericana continuó con el CSD Xelajú MC logrando una victoria 2-0 ante el Sporting San Miguelito en el partido de ida de los Cuartos de Final, el miércoles en el Estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Kevin Ruiz rompió el empate al minuto 65 para adelantar a Xelajú, conectando un cabezazo que se fue al rincón inferior derecho del arco. Jesús López dio la asistencia, la tercera en lo que va del torneo.

Derrickson Quirós amplió la ventaja de Xelajú al 79’ con otro remate de cabeza. Jesús López volvió a asistir, esta vez en una jugada a balón parado, para sumar su segunda del partido y cuarta en total.

Rubén Darío Silva realizó tres atajadas para asegurar el arco en cero, su tercera portería imbatida del certamen.

Sporting San Miguelito será local en el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves. El ganador del marcador global avanzará a las semifinales y obtendrá un cupo en la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Próximos partidos

Con los resultados obtenidos en la noche del miércoles 24 de septiembre, Plaza Amador y Sporting San Miguelito afrontarán los partidos de vuelta de forma distinta.

Los plazinos tienen una ventaja mínima sobre el Real España para el juego de vuelta que se realizará el miércoles 1 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá a partir de las 7:00 p.m. , hora panameña (6:00 p.m. tiempo de Honduras). Un empate o una victoria por cualquier marcador los mete en la siguiente etapa.

En cuanto a los académicos, ellos recibirán al Xelajú el jueves 2 de octubre en el Estadio Universitario de Penonomé para el encuentro de vuelta que comenzará a las 7:00 p.m. , hora panameña (6:00 p.m. tiempo de Guatemala). Al tener una desventaja de dos goles necesitará un triunfo por un marcador mayor a dos tantos de diferencia para poder avanzar.

Sobre la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2026 a ella avanzarán los cuatro clasificados a las semifinales y los dos ganadores de un 'play in' o repechaje entre los equipos eliminados en los cuartos de final.

