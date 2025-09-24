Kadir Barría debutó con el primer equipo del Botafogo

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El duelo entre Grêmio y Botafogo finalizó con un empate 1-1 en Porto Alegre, en un encuentro que dejó un sabor especial para el fútbol panameño.

El joven Kadir Barría debutó oficialmente con el primer equipo del Botafogo, ingresando en el minuto 90+4’ en reemplazo de Artur.

El panameño de inmediato mostró su talento enviando el balón al poste poniendo en peligro a sus rivales.

El cuadro albinegro se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Cuiabano al 53’, pero cuando parecía que la victoria estaba asegurada, un penal transformado por Tiago Volpi al 90’ selló la igualdad para Grêmio.

Impacto en la tabla de posiciones:

• Con este resultado, Gremio sumó 29 puntos y se ubicó en el puesto 11.

• Por su parte, Botafogo alcanzó las 40 unidades, manteniéndose en el quinto lugar de la tabla.

Antes de este partido, Gremio venía de una victoria por 3-2 contra Inter, mientras que Botafogo había derrotado 1-0 a Atlético Mineiro.

El próximo partido del Glorioso es contra el Fluminense, en el Maracaná, este domingo (28), por el Brasileirão.

Brasileirão Série A Betano 2025: la batalla por la gloria en el fútbol brasileño

El Campeonato Brasileño de Fútbol Serie A 2025, conocido comercialmente como Brasileirão Betano, es la 70.ª edición de la máxima categoría del fútbol profesional en Brasil. Este torneo, que arrancó el 29 de marzo y se extenderá hasta el 21 de diciembre, reúne a 20 equipos en un formato de todos contra todos, con 38 jornadas que prometen emociones, drama y fútbol de alto nivel.

📊 Formato competitivo

Cada club disputa dos partidos contra cada rival (ida y vuelta).

contra cada rival (ida y vuelta). Se otorgan 3 puntos por victoria , 1 por empate y 0 por derrota .

, y . Los cuatro primeros clasifican directamente a la Copa Libertadores 2026 ; el quinto y sexto acceden a la fase preliminar.

clasifican directamente a la ; el acceden a la fase preliminar. Los siguientes seis equipos van a la Copa Sudamericana 2026 .

van a la . Los últimos cuatro descienden a la Brasileirão Betnacional 2026.

🏆 Favoritos y contendientes

El vigente campeón, Botafogo, busca el primer doblete de su historia, pero enfrenta una feroz competencia. Según las casas de apuestas y el superordenador de Opta:

Flamengo es el favorito en las apuestas (cuota 4.50).

es el favorito en las apuestas (cuota 4.50). Palmeiras lidera en proyección estadística con un 25.9% de probabilidad de título.

lidera en proyección estadística con un de probabilidad de título. Cruzeiro, Internacional y Corinthians completan el pelotón de aspirantes.

🌟 Novedades y sorpresas

El Mirassol , club del interior paulista, debuta en la élite tras ascender junto a Santos , Sport y Ceará .

, club del interior paulista, debuta en la élite tras ascender junto a , y . El descenso de Athletico Paranaense marca la primera edición sin representación del estado de Paraná desde 1990.

