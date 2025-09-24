Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Adalberto Carrasquilla| Panameños se enfrentan en la Liga MX

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

México/Los jugadores panameños, que compiten en la Liga MX, se encontraron en dos partidos que formaron parte de la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la que es la máxima categoría del fútbol profesional en México.

El delantero panameño Ismael Díaz marcó uno de los goles del León que empató, 2 por 2, ante el Mazatlán donde juega su compatriota Édgar Yoel Bárcenas.

Díaz (45+5') marcó su tanto tras ser asistido por el colombiano James Rodríguez quien destacó en ese encuentro. James también anotó por el León, al minuto 45+2'.

El uruguayo Ánderson Duarte (61', 65') fue el autor de los goles de los Cañoneros del Mazatlán que jugaron como visitantes en el estadio Nou Camp, en la ciudad de León.

"Estoy molesto por el resultado porque el partido era ganable desde el inicio", comentó Eduardo Berizzo, entrenador argentino del León, quien recibió reclamos de la afición leonesa. "Es preocupante dejar ir un triunfo que tenías en la mano", admitió.

Bárcenas fue titular por Mazatlán y jugó hasta el minuto 84 cuando fue sustituido por Sebastián Fierro.

Con este empate, el León (10º) llegó a 12 puntos y el Mazatlán (14º) a ocho unidades.

'Puma' ante 'Coco'

Los Bravos de Juárez (7º), equipo donde juega José Luis 'Puma' Rodríguez, derrotaron 3-1 a los Pumas de la Universidad Nacional (9º), club donde milita Adalberto 'Coco' Carrasquilla, en el estadio Olímpico Beníto Juárez.

El colombiano Oscar Estupiñán (14), Rodolfo Pizarro (69) y el brasileño Guilherme Castilho (90+5) anotaron los goles para el triunfo de los Bravos que llegaron a 15 puntos.

Guillermo Martínez (59) hizo el gol de los felinos universitarios que se quedaron con 13 unidades.

Rodríguez fue titular y permaneció en la cancha durante todo el encuentro. Mientras que Carrasquilla jugó desde el inicio hasta el minuto 82 cuando salió de la cancha y le dio paso a Aaron Ramsey.

Otros partidos

Las Chivas del Guadalajara dirigidas por Gabriel Milito se impusieron 3-1 a los Rayos del Necaxa de Fernando Gago en el estadio Akron, en Zapopan, en el arranque de la décima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Con la victoria, las Chivas (11º) llegaron a 11 puntos y los Rayos (13º) se quedaron con nueve unidades.

Este partido marcó el regreso de Fernando Gago al estadio de las Chivas, equipo del que salió de manera controversial en el torneo Apertura 2024 para asumir el mando del Boca Juniors argentino. Su regreso al balompié azteca se dio para este Apertura 2025 con el Necaxa.

Desde los minutos previos al partido hasta el final, Gago recibió numerosos insultos de la afición de las Chivas.

Al minuto 33, el Guadalajara lanzó un ataque profundo que terminó con el 1-0 que Armando González firmó con un remate frontal a escasos metros del arco. Santiago Sandoval marcó el 2-0 con un toque frente al arquero al 44.

Cristian Calderón acercó 2-1 al Necaxa con un remate dentro del área que fue desviado por un defensor al 49.

El 3-1 del Rebaño cayó al 90+4 con un zurdazo de media distancia de Cristian Inda.

"Jugamos con futbol el primer tiempo, con mucho corazón el segundo, pudimos sostener la diferencia y rematar en los minutos finales", comentó Gabriel Milito en la conferencia posterior al partido.

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, los Tuzos del Pachuca (8º) rescataron el empate 2-2 de visita ante La Franja del Puebla (18º).

El uruguayo Emiliano Gómez, con un doblete (47, 72), marcó los goles del Puebla que llegó a cinco puntos.

El neerlandés Oussama Idrissi (25) y Alan Bautista (82) anotaron por el Pachuca que tiene ahora 14 unidades.

