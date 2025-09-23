Copa Centroamericana 2025 calendario| Plaza Amador y Sporting San Miguelito: Fecha y hora de juegos de equipos panameños en cuartos de final

Los representantes de Panamá buscarán partir por delante en sus respectivas series y encaminarse a las semifinales.

Panamá/La Copa Centroamericana 2025 llega a los cuartos de final y Panamá estará presente con sus dos representantes, el Plaza Amador y el Sporting San Miguelito.

Ambos equipos tendrán el desafío de colocar al país en las semifinales del torneo y además de asegurar su pase a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Plaza Amador enfrentará en los cuartos de final al Real España de Honduras. El partido de ida de ese emparejamiento será el miércoles 24 de septiembre en el estadio Francisco Morazán de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, a las 9:00 p.m., hora de Panamá (8:00 p.m. de Honduras).

Sporting San Miguelito medirá fuerzas en esta instancia con el Xelajú de Guatemala. Ese duelo comenzará el miércoles 24 con un partido de ida que se realizará en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala a partir de las 9:00 p.m., hora de Panamá (8:00 p.m. de Guatemala).

Te puede interesar: Copa Libertadores calendario: Los partidos de vuelta de cuartos prometen drama y remontadas históricas

Así llegaron a cuartos

El Plaza Amador accedió a los cuartos de final tras quedarse con el primer lugar del Grupo A. Esto lo logró con récord de cuatro victorias sin derrotas y 12 puntos en su cuenta.

En esa instancia, los plazinos derrotaron a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Antigua GFC de Guatemala, Managua FC de Nicaragua y Alianza FC de El Salvador.

Los resultados obtenidos por el actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en la fase de grupos, fueron los siguientes:

31 de julio de 2025: Liga Deportiva Alajuelense 1-2 Plaza Amador

Liga Deportiva Alajuelense 1-2 Plaza Amador 12 de agosto de 2025: Antigua GFC 3-5 Plaza Amador

Antigua GFC 3-5 Plaza Amador 19 de agosto de 2025: Plaza Amador 3-2 Managua FC

Plaza Amador 3-2 Managua FC 27 de agosto de 2025: Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Por su parte, el Sporting San Miguelito avanzó de etapa luego que ocupó el primer lugar del Grupo B con siete puntos. Su marca fue de dos victorias, un empate y una derrota las que acumuló en sus juegos ante el Real España de Honduras, CSD Municipal de Guatemala, Diriangén FC de Nicaragua y CS Herediano de Costa Rica.

El conjunto académico registró estos marcadores en la fase de grupos:

7 de agosto de 2025: CSD Municipal 1-1 Sporting SM

CSD Municipal 1-1 Sporting SM 13 de agosto de 2025: Sporting SM 2-1 Diriangén FC

Sporting SM 2-1 Diriangén FC 21 de agosto de 2025: Sporting 2-0 CS Herediano

Sporting 2-0 CS Herediano 28 de agosto de 2025: Real España 4-0 Sporting SM

Te puede interesar: Gervonta Davis vs Jake Paul | Primer cara a cara entre ambos pugilistas

Formato

Con los cuartos de final se pone en marcha el ciclo de eliminación directa que resultará en la definición de los seis clubes que representarán a Centroamérica en la Copa de Campeones de la Concacaf del año 2026.

Luego de la fase de grupos, el sistema varía para dejar al final a los clasificados al certamen que reunirá a los representantes del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Cuartos de final : los ocho clasificados se ordenan según su desempeño en la fase de grupos; los mejores contra los menos buenos.

: los ocho clasificados se ordenan según su desempeño en la fase de grupos; los mejores contra los menos buenos. Luego vienen las semifinales .

. Hay también un Play‑In: los equipos que pierden en los cuartos tienen una oportunidad de repechaje para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Te puede interesar: F1| Christian Horner y Red Bull acaban con una relación de 20 años

Clasificación