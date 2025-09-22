F1| Christian Horner y Red Bull acaban con una relación de 20 años

Las partes rompen un contrato al que le quedaban cinco años de vigencia.

Reino Unido/El pasado mes de julio anunciaron su divorcio y este lunes se dio el paso definitivo: el británico Christian Horner y la escudería Red Bull firmaron la ruptura del contrato que mantenían ambas partes hasta 2030, poniendo fin a dos décadas de éxitos conjuntos.

Según medios británicos, el que fuera máximo dirigente de la escudería de F1 recibirá unos 80 millones de libras (107 millones de libras) como compensación.

"Oracle Red Bull Racing annuncia hoy (lunes) que el manager principal y director general Christian Horner abandona la escudería", anunció el equipo en un comunicado.

El dirigente de 51 años, que ahora es libre para firmar por otro equipo, "fue liberado de sus funciones operativas" el pasado 9 de julio, según el comunicado de la escudería, en el que se anunció al francés Laurent Mekies como su sucesor.

Esta decisión se produjo después de meses en los que el rendimiento del equipo había disminuido, superado por McLaren en la clasificación de constructores el año pasado, y en medio de conflictos internos sobre todo a causa de las acusaciones contra Horner y de las relaciones tensas con Verstappen y con su padre.

También en estos últimos meses, el histórico ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, artífice de los monoplazas campeones del mundo, se fue a la competencia, a Aston Martin.

Horner se había unido a Red Bull en 2005 como director de escudería, llevando al equipo a conquistar seis títulos mundiales de constructores y ocho de pilotos, cuatro para Sebastian Vettel y otros tantos para Max Verstappen.

En 2024 fue objeto de una investigación interna de la que fue finalmente absuelto, después de acusaciones de acoso sexual formuladas por una empleada del equipo.

Trayectoria

Ficha técnica

Nombre completo : Christian Edward Johnston Horner

: Christian Edward Johnston Horner Fecha de nacimiento : 16 de noviembre de 1973

: 16 de noviembre de 1973 Nacionalidad : Británico

: Británico Cargo actual: Director del equipo Red Bull Racing (desde 2005)

Carrera como piloto

Antes de convertirse en director de equipo, Horner fue piloto. Compitió en:

Fórmula Renault

Fórmula 3 Británica

Fórmula 3000 (precursora de la actual Fórmula 2)

En 1997, fundó su propio equipo de carreras, Arden International, compitiendo en Fórmula 3000.

Red Bull Racing

En 2005, a los 31 años, Horner fue nombrado jefe de equipo de Red Bull Racing, convirtiéndose en el director más joven en ese momento. Bajo su liderazgo, Red Bull ha tenido un éxito extraordinario:

Campeonatos del Mundo (hasta 2024):

6 campeonatos de constructores : 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023

: 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 7 campeonatos de pilotos :

: Sebastian Vettel : 2010-2013

: 2010-2013 Max Verstappen: 2021, 2022, 2023 (y muy probablemente 2024 también)

Vida personal

Está casado con Geri Halliwell , exintegrante del grupo Spice Girls.

, exintegrante del grupo Spice Girls. Tienen una familia combinada, incluyendo hijos de relaciones anteriores.

