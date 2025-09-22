Panamá pone en marcha tercer microciclo previo a Juegos Centroamericanos 2025
El equipo de categoría sub-20 es dirigido por Felipe Baloy y entrena para competir en la cita regional que se realizará en la Ciudad de Guatemala.
Panamá/La Selección Sub-20 Masculina de Panamá, que se prepara para disputar los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, sigue trabajando semana a semana en las instalaciones del COS Sports Plaza, en el área de Metro Park en Juan Díaz.
Este lunes, los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy arrancaron su tercera semana de entrenamientos con un total de 25 jugadores del plano local.
El equipo se mantendrá entrenando esta semana, martes 23 y miércoles 24 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025 están programados para realizarse del próximo 18 al 30 de octubre en la Ciudad de Guatemala.
La Sub-20 masculina, que lidera el ex seleccionado nacional Baloy, contempla un equipo alterno, de la misma categoría, a la que comanda el entrenador Jorge Dely Valdés, que se prepara para disputar próximamente la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
A continuación, la lista de convocados para el tercer microciclo de entrenamientos que culminará el miércoles.
Porteros
- Luis Rodríguez - Atlético Nacional
- Kevin González - Panamá City FC
- Alberto Ruiz - Tauro FC
Defensas
- Oliver Campo - Alianza FC
- Yassir Díaz - Atlético Nacional
- Jhoamir Hill - San Francisco FC
- Joseph Small - CD Plaza Amador
- Reynaldo Williams - Tauro FC
- Ángel Díaz - Tauro FC
- Abdul Morales - CA Independiente
Volantes
- Blas Pérez Jr - Tauro FC
- Aaron Mosquera - San Francisco FC
- Klissman De Gracia - Veraguas FC
- Daivis Murillo - CD Plaza Amador
- Adrián Castillo- Umecit FC
- Juan Esquivel - CD Plaza Amador
- José González - Herrera FC
- Joel Garcés - Alianza FC
- David Leal - Umecit FC
- Allan Saldaña - CD Universitario
Delanteros
- Jafet Obando - CA Independiente
- Héctor Ríos - CD Plaza Amador
- Josué Vergara - Tauro FC
- Óscar Peñalba - Dep. Árabe Unido
- Carlos Sinisterra - San Francisco FC
Información general
El torneo de fútbol será en modalidad de 11 jugadores, además de otras modalidades como playa y sala.
El certamen de fútbol tendrá como escenario el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, cuya capacidad es de 17,000 personas. Algunos datos generales del coliseo son los siguientes:
- Fue inaugurado el 10 de noviembre de 1991, en un partido entre CSD Municipal y la Selección de Costa Rica que terminó a favor de esta última por 2 goles a 1.
- Su superficie es de césped sintético.
- Se hicieron mejoras al terreno de juego: se instaló césped sintético de marca italiana con tecnología “shock pad”, lo cual ayuda con el impacto sobre la superficie y reduce lesiones.
- Mejoras en los camerinos, en los baños del estadio, en la pintura de las gradas, y en las cabinas de radio.
- También se trabajó para cumplir con normas de seguridad: salidas de emergencia, señalización, adaptaciones para personas con capacidades especiales, mejoras en drenaje, iluminación de emergencia, sala de prensa, etc.
- Se busca la certificación Quality Pro de FIFA para el estadio, lo que permitiría albergar partidos internacionales bajo los estándares más exigentes.
- Es un estadio de uso múltiple, pero su principal uso es para fútbol.
- Es la casa del Comunicaciones FC a partir de 2024.
- También ha albergado partidos de la selección nacional de Guatemala.
- Se utiliza también para otros eventos masivos como conciertos.
