MLB análisis| Semana decisiva en la temporada 2025. ¿Qué se define en el cierre de la fase regular?

Estados Unidos/La última semana de la temporada regular ha llegado y todavía hay mucho en juego.

Aunque los Phillies y los Cerveceros ya aseguraron sus respectivas divisiones, las cosas aún no están definidas en las dos divisiones del Oeste, la División Este y la Central de la Liga Americana. Los últimos comodines también están en disputa en cada liga. De hecho, tras la jornada del domingo, los Azulejos son el único equipo del Joven Circuito que ha asegurado un lugar en los playoffs. Mientras tanto, hay varias historias individuales intrigantes, incluyendo a un cañonero que busca una temporada de 60 cuadrangulares.

Con esto en mente, aquí está lo que está en juego durante la última semana de la temporada.

1. ¿Realmente lo lograrán los Guardianes?

Los Guardianes podrían muy bien completar una de las remontadas de final de temporada más grandes en la historia de las Grandes Ligas. A 15.5 juegos de los Tigres en la División Central de la Liga Americana el 8 de julio, los Guardians ahora están, asombrosamente, a un juego detrás de los Tigres al comenzar la última semana. Cleveland ha ganado 15 de sus últimos 17 juegos y casi borró el déficit de 10.5 juegos en la división que tenía al comenzar septiembre.

Por suerte, los Guardianes y los Tigres se enfrentarán en una serie de tres juegos en Cleveland a partir del martes. Si los Guardianes ganan solo uno de esos encuentros, tendrán la ventaja del desempate sobre los Tigres, lo que significa que Cleveland ganaría la división si los dos clubes terminan la temporada con el mismo récord.

Incluso si pierden en la carrera divisional, están empatados con los Astros por el último comodín y también tienen la ventaja de desempate sobre Houston.

2. Las batallas en el salvaje, salvaje Oeste

Las batallas por las divisiones del Oeste han estado consistentemente reñidas durante meses, pero hemos ganado más claridad después de esta última semana. Los Astros y los Marineros han estado codo a codo durante un buen tiempo, pero después de la barrida de Seattle sobre Houston el fin de semana, los Marineros tienen una ventaja contundente de tres juegos y aseguraron la ventaja de desempate al ganar la serie particular.

Los Dodgers también están en una buena situación. Con una diferencia de tres juegos sobre San Diego y la ventaja del desempate, los Dodgers están destinados a ganar la División Oeste de la Liga Nacional una vez más. Sin embargo, a menos que ocurra un milagro, los Dodgers no tendrán un descanso en la primera ronda en la Serie del Comodín, ya que los Phillies y los Cerveceros podrían asegurar los dos mejores récords del Viejo Circuito en los próximos días.

3. ¿Llegarán los Mets a los playoffs?

Hasta finales de julio, los Mets estaban luchando seriamente por la División Este de la Liga Nacional. y peleaban por el mejor récord del circuito. Ha sido todo cuesta abajo desde entonces, con los Mets teniendo un récord de 18-29 desde principios de agosto, empatado como el cuarto peor en MLB. Después de que los Mets perdieron el domingo y los Rojos ganaron, Cincinnati es ahora mismo el tercer comodín de la Liga Nacional. Ambos clubes tienen foja de 80-76, pero los Rojos se llevaron la serie particular y, por lo tanto, saldrían favorecidos si hay un empate.

Los Diamondbacks también están en la pelea por ese último comodín. Después de ganar el domingo, Arizona está a un juego detrás de los Rojos y los Mets. Los Diamondbacks, sin embargo, perdieron la serie contra los Rojos y dividieron la serie contra los Mets, lo que significa que un empate entre Arizona y Nueva York se decidiría por el récord intradivisión.

4. ¿Podría Cal llegar a 60 cuadrangulares?

Ha sido una temporada histórica para Cal Raleigh, quien ha conectado 58 jonrones, la mayor cantidad para un bateador ambidiestro en la historia de la Gran Carpa, la mayor cantidad en la historia de la franquicia de los Marineros y la mayor cantidad para un receptor principal. Lo siguiente en la lista es llegara a los 60 cuadrangulares, un hito alcanzado sólo nueve veces por seis bateadores diferentes. Raleigh ya está firmemente metido en la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana con Aaron Judge, pero llegar a los 60 vuelacercas podría ser un factor decisivo. Raleigh necesitará conectar dos jonrones en los últimos seis juegos, una meta que no es insuperable para él considerando lo que ha hecho este año.

Información de MLB.com