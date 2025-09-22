El conjunto herrerano fue recibido con mucha alegría por sus comprovincianos

Panamá/Con la satisfacción del deber cumplido, los integrantes del equipo de Herrera regresaron a su provincia tras la conquista del título en el Campeonato Nacional de Béisbol U10.

Amigos, familiares y vecinos de los chicos les recibieron con mucha alegría en un torneo que se realizó en el Complejo MVP Sport City, de la provincia de Panamá, durante la semana de vacaciones escolares.

Los peloteros manifestaron que están contentos de haber representado a su provincia a pesar de haber tenido que sacrificar su tiempo de receso entre el segundo y tercer trimestre del calendario escolar en Panamá.

El conjunto herrrerano se coronó campeón del certamen el sábado 20 de septiembre tras imponerse en la final a Panamá Metro por pizarra de 7 carreras por 2.

Información de Eduardo Javier Vega (corresponsal de TVN Noticias)