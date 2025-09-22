Panameños en el extranjero: goles, asistencias y actuaciones destacadas rumbo a las eliminatorias

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/A pocas semanas de los compromisos de la selección nacional de Panamá en las eliminatorias de la CONCACAF, los futbolistas panameños repartidos en distintas ligas internacionales vivieron un fin de semana de contrastes.

Algunos fueron determinantes con goles y asistencias, mientras otros destacaron en facetas defensivas o se enfrentaron a escenarios complicados en sus clubes.

Brillo en la ofensiva

El protagonismo ofensivo lo marcó la dupla formada por José Fajardo y Azarías Londoño, quienes fueron piezas clave en el triunfo del Club Universidad Católica por 4-2 sobre LDU de Quito en Ecuador. Fajardo brilló con un doblete que confirma su olfato goleador, mientras que Londoño se consolidó como generador de juego con dos asistencias.

En Europa, César Blackman vivió una jornada destacada en la liga eslovaca al firmar un gol y una asistencia en la victoria del Slovan Bratislava 3-2 frente al DAC, consolidando su crecimiento en el fútbol europeo.

Desde Venezuela, Omar ‘Cito’ Browne fue protagonista al entrar desde el banquillo y marcar un verdadero golazo con el Estudiantes de Mérida, demostrando su capacidad para cambiar partidos en pocos minutos.

En Israel, Cristian ‘Fulo’ Martínez también dejó huella al anotar de penal para el Hapoel Ironi K, aunque su equipo cayó 2-1 frente al Beitar Jerusalén.

Mientras tanto, en la Liga MX, Adalberto “Coco” Carrasquilla mostró su importancia con Pumas UNAM, ingresando en la segunda parte y dando una asistencia en el empate 1-1 contra Tigres UANL.

Orden y solidez en mediocampo y defensa

El capitán Aníbal Godoy fue pieza confiable en el empate 1-1 del San Diego FC contra el Atlanta United en la MLS. Ingresó al minuto 61 y completó 27 de 28 pases, además de crear una ocasión de gol, confirmando su vigencia en el mediocampo.

En Inglaterra, José Córdoba volvió a destacar con el Norwich City en la Championship, a pesar de la derrota 3-2 frente al Wrexham. El defensor completó 57 de 67 pases, recuperó seis balones y ganó cinco duelos, ratificando su capacidad para competir en un fútbol exigente.

Por su parte, en Uruguay, el portero Luis “Manotas” Mejía fue titular en la victoria del Club Nacional 3-1 sobre el Liverpool de Montevideo, un resultado que los coloca como líderes del torneo después de ocho jornadas.

Otros panameños con minutos

En la Liga MX, Ismael Díaz con el León, José Luis “Puma” Rodríguez con el Juárez y Édgar Yoel Bárcenas con el Mazatlán fueron titulares, aunque sus equipos no lograron resultados positivos.

En España, Edward Cedeño sumó minutos en el triunfo de Las Palmas sobre el Leganés, completando el 100 % de sus pases (7/7) en un breve pero efectivo ingreso.

Una situación particular vive Andrés Andrade, quien encadena dos partidos consecutivos sin minutos en el LASK Linz de Austria, pese a haber sido protagonista con la selección panameña en la última fecha FIFA. Su ausencia ha llamado la atención en el entorno futbolístico.

Proyección para la selección nacional

El balance general de este fin de semana evidencia que los jugadores panameños llegan a la antesala de las eliminatorias con ritmos y realidades distintas. Futbolistas como Fajardo, Londoño, Blackman y Carrasquilla muestran un momento ascendente que podría ser vital para fortalecer el ataque de la selección de Panamá. En defensa, la regularidad de Córdoba y la experiencia de Godoy aportan solidez en zonas clave del campo.

Las actuaciones del fin de semana dejan señales positivas de cara a los partidos que la selección de Panamá disputará en octubre frente a El Salvador y Surinam, ambos encuentros correspondientes a las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF y que serán transmitidos por TVMAX.