Selección de Guatemala apuesta por "El Trébol" para sellar su boleto al Mundial 2026

Panamá/En un movimiento cargado de simbolismo y estrategia, la Selección Nacional de Guatemala disputará sus últimos dos partidos de la fase final de la eliminatoria mundialista en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como “El Trébol”.

La decisión, tomada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), llega en un momento clave, cuando la Azul y Blanco necesita un cambio de rumbo para mantener viva la ilusión de alcanzar una histórica clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según Guatefútbol, el presidente de Fedefut, Gerardo Paiz, confirmó la noticia, aunque aclaró que todavía resta la autorización oficial de la Concacaf. “Es oficial de parte nuestra, el aval de Concacaf aún no me lo mandan”, explicó, subrayando que, mientras tanto, el país futbolero aguarda con expectativa la confirmación definitiva que sellaría el cambio de sede.

Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, la selección guatemalteca ha tenido un arranque complicado en esta fase. Tras dos jornadas, apenas suma un punto de seis posibles, consecuencia de la derrota en casa frente a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso y el empate que logró rescatar en su visita a Panamá. Estos resultados la dejan en el último lugar del Grupo B, donde Surinam lidera con 4 puntos, seguido de El Salvador con 3, Panamá con 2 y, en el fondo, Guatemala con 1.

En este contexto, los próximos compromisos serán de vida o muerte. La Bicolor deberá visitar a Surinam en octubre, un duelo directo ante el líder del grupo, y posteriormente enfrentará a El Salvador en el siempre exigente Estadio Cuscatlán. Dos choques que podrían definir gran parte de su futuro en la eliminatoria antes de cerrar en noviembre con los esperados partidos en casa.

La presión por cambiar de escenario venía gestándose desde hace tiempo, incluso desde el propio vestuario. Jugadores como José “Caballo” Morales habían manifestado su deseo de disputar encuentros en una cancha de césped natural, algo que “El Trébol” ofrece. “La mayoría estamos acostumbrados a jugar en cancha natural y nos vendría mejor. Sería algo lindo jugar un partido en El Trébol”, comentó el mediocampista, reflejando el sentir de gran parte del plantel y de la afición.

La apuesta tiene lógica deportiva y emocional. El estadio, hogar del Municipal, no solo brinda un entorno más familiar para muchos futbolistas, sino también la posibilidad de contar con un público más cercano e intenso. En una eliminatoria donde solo los primeros lugares de cada grupo avanzan directamente al Mundial y los mejores terceros tienen la opción de un repechaje intercontinental, cada detalle puede marcar la diferencia.

De concretarse la aprobación, los partidos de noviembre en “El Trébol” no serán simplemente dos encuentros más, sino auténticas finales. El respaldo de la afición chapina podría convertirse en un factor determinante para empujar al equipo hacia un cierre épico en la fase clasificatoria.

Si llega el aval, el mítico escenario de la zona 3 de Ciudad de Guatemala se vestirá de gala para recibir dos noches que podrían marcar un antes y un después en la historia del fútbol guatemalteco.

