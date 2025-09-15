Panamá en la órbita Concacaf: José Luis Rodríguez nominado al gol del año ¡Todos a votar!

El Salvador vs Panamá viernes 10 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció la lista de nominados al prestigioso premio Gol del Año, y entre los candidatos aparece el nombre del panameño José Luis Rodríguez, un orgullo para la Selección de Panamá y para todo el país.

El tanto que lo llevó a esta nominación se dio en la Liga de Naciones Concacaf 2024/25, torneo clave para las selecciones nacionales de la región. En aquel partido, Rodríguez firmó una espectacular anotación frente a Costa Rica, vistiendo la camiseta de la marea roja. Su gol, considerado uno de los más impresionantes de la temporada, lo coloca entre los contendientes a este importante galardón internacional.

La lista de nominados reúne a figuras de gran nivel como Jorge Álvarez, Sebastian Berhalter, Denis Bouanga, Francisco Calvo, Melvin Cartagena, Esther González, Raúl Jiménez, Lionel Messi, Eddipo Rodríguez, Dante Sealy y Christine Sinclair. La presencia de José Rodríguez en este selecto grupo refleja la calidad y el talento del mediocampista panameño, quien se ha consolidado como una pieza clave en la nueva generación del fútbol nacional.

Ahora, la votación será determinante. Es el momento de que la afición panameña y los seguidores del fútbol regional demuestren su apoyo. Cada voto cuenta para que el golazo de José Rodríguez se corone como el mejor gol del año en Concacaf.

¡La invitación está hecha! Unámonos como país y hagamos sentir la fuerza de la marea roja, respaldando a nuestro representante en esta importante distinción.

Concacaf, la confederación que rige el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, organiza un sinfín de competiciones, desde las Competiciones Nacionales Masculinas como la Gold Cup, la Nations League y los Clasificatorios de Concacaf, hasta las Competiciones Nacionales Femeninas como la Concacaf W Gold Cup y el Campeonato Femenino.

Su alcance abarca también categorías juveniles Sub-15, Sub-17 y Sub-20 para ambos sexos, y modalidades como el Futsal y el Beach Soccer. A nivel de clubes, torneos como la Concacaf Champions Cup, la Central American Cup y la Caribbean Cup son los de mayor prestigio. Es en este vasto universo competitivo donde se forjan las leyendas y nacen los goles que perduran en la memoria.

Anualmente, Concacaf celebra los logros más sobresalientes, incluyendo los premios a los Jugadores del Año. Figuras de la talla de Adalberto Carrasquilla, reconocido en la temporada 2023/24, y el canadiense Alphonso Davies, premiado en 2022 y 2021, han sido distinguidos en la categoría masculina. Otros talentos como Hirving Lozano (2018), Keylor Navas (2017, 2014) y Bryan Ruiz (2016) también figuran entre los galardonados en ediciones pasadas. La nominación de Rodríguez para el Gol del Año lo coloca en una compañía de élite, demostrando la trascendencia de su jugada.