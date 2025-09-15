Panamá conoce a sus rivales para el Mundial Femenino de Futsal Filipinas 2025

La selección panameña se clasificó tras su destacada participación en el Premundial de Concacaf, realizado en Guatemala entre el 28 de abril y 4 de mayo de este año, donde obtuvo el segundo lugar.

Filipinas/Panamá conoció a las selecciones que enfrentará en la primera versión del Mundial Femenino de Futsal que se realizará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en la ciudad de Manila, Filipinas.

Luego del sorteo, realizado este lunes en la ciudad filipina de Taguig, el equipo panameño quedó ubicado en el Grupo D junto a Brasil, Irán e Italia.

El resultado completo del sorteo fue el siguiente:

Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina

Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá

España, Tailandia, Colombia, Canadá Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda

Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá

A continuación detallamos el calendario del equipo panameño en el torneo.

Domingo 23 de noviembre de 2025: vs Italia (4:00 a.m. hora de Panamá)

vs Italia (4:00 a.m. hora de Panamá) Miércoles 26 de noviembre de 2025: vs Irán (7:30 a.m. hora de Panamá)

vs Irán (7:30 a.m. hora de Panamá) Lunes 30 de noviembre de 2025: vs Brasil (4:00 a.m. hora de Panamá)

Detalles del certamen

El Mundial Femenino de Futsal tendrá un total de 16 equipos distribuidos en cuatro grupos. Esos conjuntos se enfrentarán entre sí dentro de su respectiva agrupación.

Los conjuntos que ocupen los dos primeros puestos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Esa etapa se jugará a partido único y los ganadores pasarán a las semifinales que seguirán el mismo formato. Aquellos conjuntos que superen esa etapa entrarán en la final y los perdedores jugarán por el tercer lugar.

El certamen se realizará en el PhilSports Arena de la ciudad de Pásig, ubicada en la Gran Manila.

Análisis del sorteo

España, Tailandia, Colombia y Canadá completarán un grupo apasionante en la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™. Brasil, Irán, Italia y Panamá formarán otra sección en la que se darán cita tres de las diez mejores selecciones del Clasificación Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, mientras que la anfitriona, Filipinas, ha evitado a las grandes potencias de este deporte. Se espera que Portugal y Japón pasen a la siguiente fase desde el último grupo.

El sorteo, que tuvo lugar en el BGC Arts Center de Bonifacio Global City, en Taguig, fue presentado por Mara Aquino y el Director de Juegos Olímpicos, Futsal y Fútbol Playa de la FIFA, Kasra Haghighi. La leyenda del futsal Falcao, la seleccionadora de Croacia Tihana Nemcic, Hali Long, que representó a Filipinas en la última Copa Mundial Femenina de la FIFA™, y la jugadora de voleibol Vanie Gandler actuaron como asistentes del sorteo.

El Brasil-Italia es posiblemente el partido más interesante de la primera fase. Varias jugadoras de la Azzurre nacieron en Brasil, entre ellas Renata Adamatti, considerada una de las mejores jugadoras del planeta, mientras que varias estrellas de la Seleção han jugado en Italia.

La estrella de este deporte, Amandinha, ocho veces mejor jugadora femenina, utilizará sus habilidades sobrenaturales para ayudar a Brasil a conquistar el título. Camila, Debora Vanin y Emilly también forman parte del equipo repleto de estrellas de Wilson Saboia.

Irán, que cuenta como destacada con Maral Torkaman, también confía en pasar la fase de grupos. Panamá será el equipo menos favorito, pero con Kenia Rangel tiene un as en la manga capaz de descifrar cualquier equipo.

España, Tailandia y Colombia ocupan el segundo, cuarto y octavo puesto mundial. La seleccionadora española Claudia Pons cuenta con magníficas jugadoras como las gemelas Córdoba, Peque e Irene Samper, mientras que el entrenador tailandés Thanatorn Santanaprasit cuenta con la gran Nattamon Artkla. La fenomenal Nicole Mancilla, de veinte años, será fundamental para el reto colombiano, mientras que las esperanzas canadienses descansan en el genio de Esther Brossard.

El primer grupo también está muy abierto. Luciana Natta, Becha Núñez y Argentina serán las favoritas, pero saben que no será fácil. Dionesa Tolentin y Filipinas comenzarán su andadura hacia la fase eliminatoria contra la emocionante Agata Bala y Polonia, mientras que Marruecos, inspirado por Jasmine Demraoui, ha dado grandes pasos.

Portugal y Japón son los claros favoritos para pasar de la fase de grupos. Luis Conceicao puede contar con jugadoras de élite como Ana Catarina Pereira, Fifo y Janice Silva, mientras que Takehiro Suga tiene a su disposición a la brillante Ryo Egawa. Nueva Zelanda y Tanzania intentarán dar la sorpresa.

Información de FIFA