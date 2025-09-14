LPF- Torneo Clausura 2025| Resultados del domingo 14 de septiembre y próximo partido

El lunes 15 de septiembre Alianza vs San Francisco FC EN VIVO por TVMAX desde las 8:30 p.m.

Panamá/La cartelera dominical, en la octava jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), se caracterizó por los empates que se registraron en los dos partidos disputados.

Los resultados de esta fecha se los detallamos a continuación.

CAI 0-0 Árabe Unido

El estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera fue el escenario de este encuentro que terminó empatado sin goles.

El juego fue el primero del Club Atlético Independiente tras confirmarse, horas antes, la salida de Franklin Narváez y su cuerpo técnico.

Además representó el regreso al banquillo del Deportivo Árabe Unido de Juan Sergio 'Jeringa' Guzmán que vuelve a ese equipo tras la salida del entrenador Javier Ainstein.

Sporting SM 1-1 SD Atlético Nacional

El Sporting San Miguelito y el Atlético Nacional cerraron la cartelera con un empate a un gol por bando en el Complejo Deportivo Los Andes.

Joseph Cox abrió el marcador por el Sporting al minuto 20. En tanto José Rivera, al 86, concretó el tanto del empate para el conjunto policial.

Partidos anteriores

Tauro FC 1-3 Veraguas United

La octava jornada comenzó el viernes 12 de septiembre con la victoria del Veraguas United sobre el Tauro FC, por 3 goles a 1, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un doblete de Isidoro Hinestroza (7', 69') abrió las puertas del triunfo para los veragüenses que también se beneficiaron de un gol en propia portería de Rudy Yearwood (44').

Jhojan Amaya marcó el único tanto del conjunto taurino al minuto 23.

CD Universitario 2-0 UMECIT FC

En la tarde del sábado 13 de septiembre, el CD Universitario sacó la victoria de local ante UMECIT FC en el estadio Universidad Latina de Penonomé, provincia de Coclé.

Juan Tobón (75') y Javier Betegón (86') marcaron los goles del conjunto universitario.

Plaza Amador 2-2 Herrera FC

Plaza Amador y Herrera FC protagonizaron una batalla en el COS Sports Plaza que terminó empatada a dos goles por bando para cerrar la cartelera sabatina.

Ricardo Phillips Jr. sorprendió a la defensa herrerana y le dio la ventaja a los plazinos con un gol al minuto 14.

El elenco herrerano mostró ímpetu y buscó el tanto de la paridad hasta que lo consiguió al minuto 61 por medio de Eiver Flores quien remató a palo contrario y venció al portero Samuel Castañeda .

Cuando el juego entró en sus últimos 10 minutos, se hizo más intenso. Una falta en el área de Eric Davis provocó el cobro de penal de Flosard Malci (83') que puso nuevamente al Herrera FC al frente.

Plaza Amador estaba en aprietos, pero se repuso cuando, al minuto 86, Jorlián Sánchez aprovechó un cobro de tiro libre de Eric Davis para rematar de cabeza y concretar el segundo tanto del equipo local.

Lo próximo

• Lunes 15 de septiembre: La jornada se cerrará con un imperdible choque entre Alianza FC y San Francisco FC, que será transmitido en vivo por TVMAX desde las 8:30 p.m. en el Estadio de Los Andes. Alianza llega con confianza tras su triunfo sobre Veraguas United, mientras que San Francisco intentará romper su sequía goleadora, luego de un empate sin pólvora en su último partido.