LPF noticias| CAI anuncia salida del técnico Franklin Narváez

Panamá/El Club Atlético Independiente (CAI) informó en un comunicado que el entrenador Franklin Narváez y los miembros de su cuerpo técnico no continuarán dirigiendo al equipo que compite en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La organización de La Chorrera explicó que la decisión se tomó en mutuo acuerdo luego de unas conversaciones con Narváez.

"Queremos agradecer de manera infinita al profesor por su entrega, compromiso y por llevarnos a lo más alto del fútbol nacional con sus cuatro títulos en la Liga Panameña de Fútbol", expresó el CAI en la nota.

El elenco 'vikingo' agregó que próximamente anunciará cuál será la conformación del grupo de preparadores con los que cuentan para trabajar en el desarrollo de sus jugadores.

"En los próximos días estaremos informando de qué manera y quienes se mantendrán vinculados al club en nuestras categorías menores y continuarán trabajando para el desarrollo de jugadores", precisó el club.

Actualmente el CAI marcha en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con cinco puntos en siete partidos jugados. Además no pudo superar la fase de grupos en la Copa Centroamericana 2025 donde enfrentó al Motagua de Honduras, Cartaginés y Saprissa de Costa Rica y Verdes de Belice.

Con la salida de Franklin Narváez y su grupo de trabajo culmina una etapa exitosa para el Club Atlético Independiente de La Chorrera, la que inició formalmente en el año 2022. A continuación hacemos un repaso de lo que fue la labor de este entrenador con esa organización.

Inicio y primeras etapas

Narváez dirigió al CAI en una primera etapa entre enero de 2012 y mayo de 2014 .

dirigió al en una primera etapa entre enero de y mayo de . En ese entonces el equipo estaba en proceso de consolidación, recién ascendido a la liga profesional.

Regreso y etapa más exitosa (2022 en adelante)

Regresa como técnico en mayo de 2022 .

. Desde ese retorno, ha conseguido cuatro títulos locales de liga:

de liga: Clausura 2022

Apertura 2023

Clausura 2023

Clausura 2024

Bajo su mando, el CAI se convirtió en protagonista constante de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), manteniendo un buen nivel competitivo incluso cuando varios jugadores importantes dejaron el club.

Estadísticas generales

En total, hasta poco antes de su salida, Narváez había dirigido 168 partidos con CAI , con un balance de 80 victorias , 37 empates y 47 derrotas .

con , con un balance de , y . También se le reconoce como tetracampeón local al lograr esos cuatro títulos desde su reingreso.

