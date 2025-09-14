Gianmatteo Rousseau puso a Panamá en el Top 10 del Mundial FIA Karting 2025

Panamá/Gianmatteo Rousseau llevó a Panamá a la final de la categoría OK Junior en el Campeonato Nacional FIA Karting que se llevó a cabo en el circuito Åsum Ring en Kristianstad, Suecia.

Para llegar a la final, Rousseau compitió en horas tempranas de este domingo en el Super Heat A clasificatorio donde alcanzó el décimo puesto con un tiempo total de 1:04.179 minutos, en un recorrido de ocho vueltas, y un GAP de 0.920. Esto le valió para obtener un puesto en la final.

Antes de la carrera decisiva, el panameño estuvo en la final intermedia donde alcanzó la posición 18 con 235 puntos.

La final

Gianmatteo tenía un gran desafío al competir con otros 35 pilotos por la supremacía de la categoría OK Junior a nivel mundial.

Luego de dos salidas en falso, se dio la partida y el istmeño partió desde el puesto 18. Poco a poco, él fue bajando sus tiempos y escalando posiciones hasta alcanzar el sexto lugar con un GAP de 6.326. Esto equivale a un progreso de seis puestos que le colocaron entre los mejores 10 pilotos de la competencia.

Durante la carrera, el joven piloto registró un tiempo de 51.824 segundos en la que fue su mejor vuelta.

Noah Baglin, de Gran Bretaña, se convirtió en el campeón mundial al terminar en el primer lugar con un tiempo de 51.753 segundos en su mejor vuelta. El segundo y tercer lugar lo ocuparon el italiano Valerio Viapiana y el neerlandés Dean Hoogendoom.

Por otra parte, los pilotos Lucas Bonhomme (Francia), Drew Walz (Estados Unidos), Juste Mulder (Países Bajos), Emiliano Hernández (México) y Henry Domain (Gran Bretaña) fueron penalizados con cinco segundos cada uno por la colación incorrecta o posición incorrecta de los carenados delanteros a sus vehículos.

Reacción

Luego de su participación en la carrera, Gianmatteo se mostró contento por su desempeño en una competencia de alto nivel como lo es el Mundial

"Creo que nos fue bastante bien. Fue una semana difícil, pero estoy contento de quedar en las seis mejores posiciones", resaltó el piloto.