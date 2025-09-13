Gianmatteo Rousseau - Mundial FIA Karting 2025| El panameño deja buenas sensaciones antes del gran día

Sintoniza por TVMAX la participación de Gianmatteo Rousseau en el Mundial de Karting el domingo 14 de septiembre a la 1:30 p.m.

Panamá/Gianmatteo Rousseau tuvo este sábado una jornada intensa en la víspera de la carrera final del Campeonato Mundial FIA Karting 2025 cuya sede es Kristianstad, Suecia.

El panameño, que compite en la categoría OK Junior, estuvo en el grupo B de la sesión de calentamientos y en ella ocupó el octavo lugar con un 51.099 segundos y un GAP de 0.314 en cinco vueltas.

Posteriormente participó en el heat clasificatorio B-F y se ubicó en el cuarto lugar con un GAP de 3.564. También estuvo en el heat clasificatorio B-D y se colocó séptimo al registrar 3.350 de GAP.

Gianmatteo también formó parte del heat clasificatorio A-B donde quedó en la octava posición con 2.513 de GAP.

Con este desempeño, el panameño se ubicó en el puesto 23 de la clasificación intermedia con un total de 185 puntos.

"Top 10 en todos los heats de hoy en Kristianstad. Mañana Súper Heat A vamos con todo", escribió el joven piloto en su cuenta de Instagram.

Rousseau competirá en el Súper Heat A donde buscará su pase a la carrera final. En esa serie partirá en la posición 12. Su participación la podrás ver este domingo 14 de septiembre a través de TVMAX.

La pista

Información General

Nombre: Åsum Ring

Åsum Ring Ubicación: Kristianstad, región de Skåne, Suecia

Kristianstad, región de Skåne, Suecia Club organizador: Kristianstad Karting Klubb

Características

Longitud: aproximadamente 1 234 metros .

aproximadamente . Recta principal (start/meta): alrededor de 170 metros.

alrededor de Curvas: tiene cerca de 14 curvas de distintos tipos.

tiene cerca de de distintos tipos. Anchura: entre 8 y 10 metros .

entre . Desnivel: aproximadamente 6 metros de variación de altura entre los puntos más altos y bajos de la pista

aproximadamente de variación de altura entre los puntos más altos y bajos de la pista Clasificación internacional: construida según los reglamentos de pista “A” internacional, homologada CIK‑FIA para karting internacional.

Usos y Eventos

La pista acoge pruebas de karting tanto nacionales como internacionales, incluyendo campeonatos europeos, y mundial de categorías de karting.

tanto nacionales como internacionales, incluyendo campeonatos europeos, y mundial de categorías de karting. Por ejemplo, en 2025 Åsum Ring es la sede del Campeonato Mundial de Karting (VM i Karting) en las clases OK y OK Junior.

es la sede del en las clases También tiene eventos como “Champions of the Future” justo antes del mundial.

Servicios e Infraestructura

Depósito / paddock: Bien organizado; con espacio suficiente, con buenas superficies asfaltadas, buenos accesos y sin riesgo de inundaciones.

Bien organizado; con espacio suficiente, con buenas superficies asfaltadas, buenos accesos y sin riesgo de inundaciones. Camping: La pista tiene un área de camping con mejoras recientes: hay 134 plazas con electricidad, senderos de grava para acceso más fácil, y servicios de duchas y baños cercanos.

Récords y desempeño

Algunos tiempos de vuelta (“banrekord”) registrados en diversas categorías: