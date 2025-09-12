Gianmatteo Rousseau| Así le fue al panameño en las primeras mangas y ensayos del Mundial de Karting FIA 2025

Sintoniza por TVMAX la participación de Gianmatteo Rousseau en el Mundial de Karting el domingo 14 de septiembre a la 1:30 p.m.

Panamá/El Campeonato Mundial FIA de Karting FIA 2025 tomó calor este viernes en el circuito de Åsum Ring en Kristianstad, Suecia, con los ensayos que contaron con la participación de los pilotos participantes, entre ellos el panameño Gianmatteo Rousseau quien compite en la categoría OK Junior.

Rousseau formó parte del heat clasificatorio B-C y ocupó el octavo lugar. Su GAP fue de 4.724 y registró tiempo de 51.810 segundos en su mejor vuelta. Este desempeño le valió para acumular 30 puntos.

Los británicos Noah Baglin y Evan Purcell se ubicaron en el primer y segundo lugar con 50 y 44 puntos, respectivamente. El italiano Giacommo Giusto quedó tercero con 41 unidades.

Ese heat tuvo ajustes en sus posiciones tras la sanción de los pilotos Wen Yubo, Santiago Díaz de la Vega y Malik Nilas quienes recibieron cinco segundos de penalización cada uno por el uso incorrecto o la mala colocación de sus carenados frontales.

Ensayos previos

Rousseau inició la faena con la segunda serie del primer ensayo libre, en ella alcanzó el quinto lugar con tiempo de 51.215 segundos y un GAP de 0.246.

Posteriormente participó en el serie dos del ensayo clasificatorio donde se ubicó en el octavo puesto con 50.973 segundos y 0.263 de GAP.

Lo próximo

Giamatteo volverá a la pista el sábado 13 de septiembre en el calentamiento B donde participará junto a otros 15 pilotos. Él es el quinto participante de la lista.

Posteriormente, el panameño estará en el heat clasificatorio B-F donde es el noveno piloto anotado de una lista de 31.

Detalles del evento

El Campeonato Mundial FIA de Karting—categorías OK‑Junior (12‑14 años) y OK (14 años en adelante)— se disputará del 11 al 14 de septiembre de 2025 en el circuito Åsum Ring, organizado por Kristianstad Kart Klubb.

Este evento forma parte de las competiciones mundiales bajo el nombre Mondokart.com FIA Karting World Championship – OK / OK‑Junior, siendo el tercero de este tipo tras los de Rotax en Italia y antes de otros en distintos países.

Kristianstad ya ha albergado este Mundial en tres ocasiones previas y es muy valorado por su calidad organizativa.

Calendario de competencia

Jueves 11 : Entrenamientos libres

: Entrenamientos libres Viernes 12 : Clasificación y primeras mangas (heats)

: Clasificación y primeras mangas (heats) Sábado 13 : Continuación de heats

: Continuación de heats Domingo 14: Super Heats por la mañana y Finales por la tarde

Solo los 36 mejores clasificados de cada categoría pasarán a las Finales, desde un total de 217 inscritos.

Además de las categorías OK Junior y OK también se competirá en la división por equipos.

Por primera vez, el campeonato incluirá una competición de eSports organizada por la prensa nacional sueca (Svenska Bilsportförbundet). Se dispondrán 12 simuladores con iRacing en categoría FIA F4, abiertos a todo el público (participación gratuita) y gestionados conforme al reglamento de la FIA.