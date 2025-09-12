El Salvador vs Panamá | Fernando Palomo analiza las eliminatorias en exclusiva con TVMAX Deportes

El Salvador vs Panamá viernes 10 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El reconocido periodista salvadoreño de ESPN, Fernando Palomo, conversó con TVMAX Deportes para dar su visión sobre la actualidad de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, la presión de los equipos centroamericanos y el papel de selecciones como Panamá y El Salvador en este exigente camino hacia la Copa del Mundo.

La presión como “jugador extra”

Palomo subrayó que las eliminatorias tienen un carácter muy distinto a otros torneos regionales como la Copa Oro.

“En estas instancias la presión juega un rol preponderante, un error pesa el doble y cada partido tiene un valor enorme porque el premio mayor es la clasificación al Mundial. Para selecciones centroamericanas, llegar a la cita mundialista ya es el gran logro”.

El periodista reconoció que equipos como Panamá, El Salvador y Surinam viven un escenario en el que todos pueden quitarse puntos, algo que hace aún más cerrada la competencia.

Panamá y El Salvador: balance de la primera ventana

Al ser consultado sobre los resultados de la selección panameña, que empató sus dos primeros encuentros, Palomo fue claro:

“No esperaba esos empates de Panamá, pero tampoco que El Salvador sumara tres puntos como visitante en Guatemala. Creo que Surinam es un equipo subestimado; tiene dinámica, juega bien y eso sorprendió a muchos”.

Sobre la derrota salvadoreña ante Surinam en San Salvador, el analista sostuvo que fue un castigo duro para un equipo que había hecho méritos para más.

El factor Cuscatlán y la presión de la afición

Otro punto clave que destacó Palomo fue la intimidación que genera el estadio Cuscatlán en San Salvador, recordando experiencias pasadas junto a Blas Pérez.

“Jugar en el Cuscatlán es una experiencia única. Desde que llegas al estadio, el ambiente es abrumador, el trayecto del autobús hasta la entrada puede parecer eterno. La afición crea una presión constante que pesa dentro y fuera de la cancha”.

Incluso relató cómo un concierto de Guns N’ Roses debió cambiar de sede por la importancia de que la cancha del Cuscatlán estuviera lista para la eliminatoria.

El margen de error se reduce

Mirando hacia lo que viene, Palomo consideró que Panamá aún tiene la capacidad de imponerse en su grupo, pero debe ajustar la puntería.

“Panamá ha generado más ocasiones que sus rivales, ha sido superior en varios pasajes de juego, pero en el fútbol no se premia la estética, sino los goles. Creo que los resultados llegarán, aunque el margen de error se ha reducido muchísimo”.

Finalmente, Palomo cerró con una reflexión optimista sobre la selección panameña:

“Sigo creyendo que Panamá es el mejor equipo de su grupo. Con inteligencia emocional y madurez puede salir adelante. El reto será hacerlo con la presión y la historia en contra, sobre todo cuando deba jugar en estadios tan pesados como el Cuscatlán”.

