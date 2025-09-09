Fuegos artificiales para un empate: la amarga realidad de Panamá en la eliminatoria Concacaf

La afición panameña terminó frustrada tras el empate en casa ante Guatemala, un resultado que, lejos de celebraciones, dejó amargura, críticas y cuestionamientos al rumbo de la Sele rumbo al Mundial 2026.

Panamá/La selección de Panamá inició su camino rumbo al Mundial 2026 con un sabor amargo y preocupante. Lo que se esperaba que fuese una ventana positiva terminó dejando más dudas que certezas.

Con apenas 2 puntos de 6 posibles, el equipo dirigido por Thomas Christiansen quedó en una situación complicada, que no solo genera críticas, sino también una fuerte sensación de decepción en la afición.

El debut en Paramaribo fue un empate sin goles ante Surinam. Un resultado que, aunque dejó la portería en cero, mostró una clara falta de jerarquía ofensiva para resolver partidos que, en el papel, deberían estar al alcance de una selección con la experiencia de Panamá.

Lo más preocupante llegó después, cuando en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, frente a su gente, Panamá no pudo cumplir con las expectativas y terminó igualando 1-1 contra Guatemala. Ese choque, que debía ser la oportunidad de sumar tres puntos vitales, se transformó en una muestra de actitud insuficiente y de una evidente ausencia de liderazgo en los momentos claves.

La reacción del público lo dijo todo. La afición salió decepcionada del Rommel Fernández, con gestos de frustración y reproches hacia los jugadores. Para colmo, al final del partido se lanzaron fuegos artificiales en medio de un empate que dejó más frustraciones que alegrías. Un momento inesperado y fuera de lugar, que generó críticas en redes sociales y en la opinión pública. No había razón para celebrar, y ese despliegue solo acentuó la sensación de amargura y desazón que se vivió en la capital al día siguiente.

La tabla de posiciones refleja la realidad: Surinam lidera con 4 puntos, El Salvador es segundo con 3, Panamá tercero con 2 y Guatemala último con 1. Un panorama alarmante para una selección que, sobre el papel, partía como favorita en este Grupo A. Más aún si consideramos que en esta ronda final solo los primeros lugares clasifican de manera directa y que apenas dos segundos podrán aspirar a un repechaje intercontinental.

El problema no se limita al marcador. Lo que se percibe es una carencia de responsabilidad colectiva en la cancha, de jugadores que asuman el peso de la camiseta cuando los partidos se complican. Panamá no puede depender solo del talento individual o de chispazos aislados; necesita un golpe de timón que devuelva la confianza, el orden y la ambición en el juego.

El futuro inmediato no será fácil. En octubre, la Sele tendrá que visitar a El Salvador el 10 y, apenas cuatro días después, recibir nuevamente a Surinam en el Rommel Fernández. Posteriormente, la eliminatoria cerrará en el mes de noviembre, con dos partidos más que definirán el destino del grupo. En total, todavía quedan 12 puntos por disputar, lo que significa que, pese al arranque flojo, Panamá depende de sí misma para recomponer el camino.

Si en los próximos compromisos Panamá no suma de manera contundente, la clasificación se acercará peligrosamente a una misión imposible. Esta es la hora de los líderes, el momento de demostrar carácter y de que los jugadores asuman la responsabilidad que implica vestir la camiseta nacional.

La esperanza no se ha extinguido. Pero mientras la afición pide resultados y entrega, no bastarán los fuegos artificiales para maquillar la realidad. El reto es grande, el margen de error mínimo, y solo con un cambio de actitud se podrá transformar la decepción en una verdadera oportunidad de soñar con el Mundial.

