Reacciones de Adalberto Carrasquilla y Orlando Mosquera

Siga los partidos de la eliminatoria de Concacaf EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.7 fm, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Adalberto Carrasquilla / TVMAX
TVMAX
08 de septiembre 2025 - 22:54

Panamá/La selección de Panamá empató con Guatemala 1-1 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez complicando su camino al Mundial 2026.

El mediocampista Adalberto Carrasquilla no ocultó su frustración después del empate de la Selección de Panamá frente a Guatemala, resultado que deja a la Roja con solo dos puntos en esta ventana de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El coco fue claro: “No queríamos este resultado ni el anterior”. El jugador de Pumas UNAM lamentó la dificultad para romper las defensas rivales: “Los equipos vienen a cerrarse con un poco de fortuna, lamentablemente el balón no quiere entrar”.

El arquero también analizó la complejidad del torneo: “La sensación de eliminatoria ha sido totalmente diferente. Los equipos se han cerrado muy bien, nos presionan por momentos y nos han hecho los partidos incómodos”. A pesar de las ocasiones generadas, reconoció que “hemos creado muchas jugadas donde no hemos finalizado de la mejor manera”.

Con autocrítica, subrayó la responsabilidad del grupo: “Estamos conscientes y nos hacemos cargo de la consecuencia que hemos creado. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero hay un grupo comprometido que se está haciendo cargo de esto”. Sobre la ansiedad del inicio, admitió: “Capaz los primeros minutos sí hubo un poco de ansiedad, y nos jugó en contra”, aunque cerró con un mensaje optimista: “Esto es un Panamá que no se rinde y luchará hasta el último minuto para conseguir la clasificación”.

Por su parte, el guardameta Orlando Mosquera también mostró inconformidad: “El empate es muy, muy agridulce. La eliminatoria, y más esta, que muchos creían que sería fácil, está demostrando que no hay partido sencillo”.

El portero del Al Fayha FC lamentó la falta de efectividad: “Hemos intentado de todas las formas, por los costados, por dentro, pero la pelota no ha entrado”. Aun así, reafirmó la mentalidad del grupo: “Yo, como el resto del equipo, nos vamos a hacer cargo de esta situación y vamos a sacarlo adelante”.

Carrasquilla recordó que aún queda camino: “Todavía quedan 12 puntos en juego. En octubre tenemos 6 puntos por disputar y hay que ir por todo, ya no tenemos excusas”. Sobre lo anímico, dejó un mensaje de fortaleza: “Somos panameños, no nos sobra nada, pero sabemos manejar estas situaciones. Ahora toca levantar la cabeza, seguir trabajando fuerte en los clubes y venir con la mejor disposición a la selección”.

Ambos referentes de la Selección de Panamá coincidieron en que el grupo está comprometido y consciente de la exigencia del camino eliminatorio. A pesar de los tropiezos, mantienen firme la ilusión de alcanzar la clasificación al Mundial 2026.

Temas relacionados

selección de Panamá Adalberto Carrasquilla Orlando Mosquera
Si te lo perdiste
Lo último
stats