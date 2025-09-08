Siga los partidos de la eliminatoria de Concacaf EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.7 fm, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/La selección de Panamá empató con Guatemala 1-1 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez complicando su camino al Mundial 2026.

El mediocampista Adalberto Carrasquilla no ocultó su frustración después del empate de la Selección de Panamá frente a Guatemala, resultado que deja a la Roja con solo dos puntos en esta ventana de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El coco fue claro: “No queríamos este resultado ni el anterior”. El jugador de Pumas UNAM lamentó la dificultad para romper las defensas rivales: “Los equipos vienen a cerrarse con un poco de fortuna, lamentablemente el balón no quiere entrar”.

El arquero también analizó la complejidad del torneo: “La sensación de eliminatoria ha sido totalmente diferente. Los equipos se han cerrado muy bien, nos presionan por momentos y nos han hecho los partidos incómodos”. A pesar de las ocasiones generadas, reconoció que “hemos creado muchas jugadas donde no hemos finalizado de la mejor manera”.

Con autocrítica, subrayó la responsabilidad del grupo: “Estamos conscientes y nos hacemos cargo de la consecuencia que hemos creado. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero hay un grupo comprometido que se está haciendo cargo de esto”. Sobre la ansiedad del inicio, admitió: “Capaz los primeros minutos sí hubo un poco de ansiedad, y nos jugó en contra”, aunque cerró con un mensaje optimista: “Esto es un Panamá que no se rinde y luchará hasta el último minuto para conseguir la clasificación”.

Por su parte, el guardameta Orlando Mosquera también mostró inconformidad: “El empate es muy, muy agridulce. La eliminatoria, y más esta, que muchos creían que sería fácil, está demostrando que no hay partido sencillo”.

El portero del Al Fayha FC lamentó la falta de efectividad: “Hemos intentado de todas las formas, por los costados, por dentro, pero la pelota no ha entrado”. Aun así, reafirmó la mentalidad del grupo: “Yo, como el resto del equipo, nos vamos a hacer cargo de esta situación y vamos a sacarlo adelante”.

Carrasquilla recordó que aún queda camino: “Todavía quedan 12 puntos en juego. En octubre tenemos 6 puntos por disputar y hay que ir por todo, ya no tenemos excusas”. Sobre lo anímico, dejó un mensaje de fortaleza: “Somos panameños, no nos sobra nada, pero sabemos manejar estas situaciones. Ahora toca levantar la cabeza, seguir trabajando fuerte en los clubes y venir con la mejor disposición a la selección”.

Ambos referentes de la Selección de Panamá coincidieron en que el grupo está comprometido y consciente de la exigencia del camino eliminatorio. A pesar de los tropiezos, mantienen firme la ilusión de alcanzar la clasificación al Mundial 2026.