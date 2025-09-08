La sele igualó en casa ante Guatemala y suma apenas dos puntos de seis posibles en el inicio de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Panamá/La selección de Panamá empató en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez 1-1 con Guatemala en el segundo partido del grupo A, el entrenador de la selección canalera Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa.

Tras el decepcionante empate 1-1 entre la Selección de Panamá y Guatemala, el técnico Thomas Christiansen no ocultó su frustración, señalando la "falta de gol y efectividad" como el problema más grande de su equipo. A pesar de generar "numerosas ocasiones" y 13 aproximaciones al arco, incluyendo una oportunidad clara a escasos centímetros de la portería que fue desaprovechada, la selección panameña no logró concretar, un factor que "complica ganar partidos".

El estratega danés lamentó profundamente los dos puntos perdidos, considerándolos "necesarios para salir de esta primera ventana con cuatro puntos", y expresó que el escenario de "dos puntos en dos partidos" no era el esperado.

Críticas y Ajustes Tácticos

Entre lo que no le gustó del encuentro, Christiansen apuntó directamente a la "lectura del primer tiempo", específicamente en cómo y por dónde debían atacar, lo cual no se ejecutó correctamente. También criticó la "circulación del balón", que debió ser "mucho más alta, más intensa", y la falta de agresividad en los duelos y las segundas jugadas. Aunque el segundo tiempo mostró una mejora en la circulación del balón y aproximaciones más rápidas, con "superioridades por fuera", la "finalización" siguió siendo la "más preocupante".

Christiansen señaló que Guatemala no lo sorprendió tácticamente, anticipando su estilo de juego. Reconoció el "mérito al trabajo defensivo de Guatemala", que supo cerrarse muy bien por el centro, obligando a Panamá a buscar por las bandas. Mencionó que el rival perdió mucho tiempo en el suelo y que los "movimientos de ruptura de Santís y Robin Lom" fueron su principal arma, causándoles daño a la espalda de la defensa. Además, observó que su equipo cayó en la ansiedad, buscando la portería contraria con "demasiados centros, demasiados balones", cuando necesitaban más paciencia y circulación.

Rendimiento Individual y Expectativas

Al ser consultado sobre el rol de Carrasquilla como segundo delantero, Christiansen no descartó verlo en esa posición en futuros partidos. Respecto a la ausencia de César Blackman, explicó que tenía el "hándicap de tener a un jugador como Amir Murillo en esa banda", y que prefirió a Eric Davis y luego a Jorge por buscar "pierna natural".

En cuanto a la exigencia a sus "jugadores de estrellas" como Amir Murillo, Coco Carrasquilla o Ismael Díaz, el técnico fue enfático: "mi exigencia a los jugadores siempre es máxima". Dejó claro que las críticas se hacen en el vestuario y que él defenderá a sus futbolistas "a muerte" porque "son ellos los que nos van a llevar al Mundial".

El Camino al Mundial y la Urgencia de Mejorar

El tema de la finalización es una prioridad. Con 48 disparos en los últimos tres partidos y solo 16 a puerta, Christiansen instó a los jugadores a trabajar este aspecto en sus clubes, pidiendo a sus técnicos que se queden "10 minutos cada día a hacer finalizaciones" para "coger confianza".

A pesar de la frustración por los resultados que dejan a Panamá en tercer lugar con dos puntos en septiembre, Christiansen se mostró "convencido de que el equipo se recuperará" y logrará clasificar al Mundial, afirmando que "ve el equipo capacitado". Sin embargo, recalcó que no está contento con los dos puntos obtenidos y que el equipo necesita "mojar bastante en las siguientes ventanas".

Subrayó la necesidad de tener "más hambre, más pasión" en la eliminatoria, ya que "no hay margen, ya aquí no hay un mañana". Consciente de que es probable que se encuentren con equipos que utilicen un planteamiento defensivo similar al de Guatemala y Surinam, Christiansen concluyó que para sentirse favoritos, el equipo debe demostrar que merece estar en el Mundial con resultados, mejorando especialmente de cara a gol. Aunque no quiso especular sobre un número exacto de puntos para clasificar, recordó los "famosos 21 puntos para Catar" que no fueron suficientes para entrar, destacó: "con 14 puntos nos metemos"