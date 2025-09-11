Selección de Panamá calendario| Conoce las fechas y horas confirmadas de los próximos partidos en las Eliminatorias de Concacaf

Sintoniza los juegos de la Ronda Final del clasificatorio mundialista de Norte, Centroamérica y el Caribe por TVMAX, YouTube (TVMAX PANAMÁ) y TVN Pass.

Panamá/La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 apenas comenzó y vendrán más partidos que la Selección de Panamá deberá aprovechar para mantener vivo el sueño de acudir a la segunda cita orbital de su historia.

Después de dos empates en dos jornadas, frente a Surinam (0-0) y Guatemala (1-1), el equipo panameño está por afrontar otras dos fechas cuyos resultados serán determinantes para la definición de su destino en el clasificatorio. A continuación te mostramos cuáles serán sus próximos rivales y las fechas y horas confirmadas para esos encuentros.

Viernes 10 de octubre de 2025

El Salvador vs Panamá (Estadio Cuscatlán de San Salvador/ 8:00 p.m.)

Martes 14 de octubre de 2025

Panamá vs Surinam (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá/ 8:00 p.m.)

El desenlace de las eliminatorias será en el mes de noviembre con dos jornadas más. El combinado canalero viajará a Guatemala para enfrentar a la selección chapina el jueves 13 a las 9:00 p.m. y el martes 18 recibirá al elenco salvadoreño para un encuentro que está programado para las 8:00 p.m.

Situación de Panamá

Con los dos empates, obtenidos en las fechas del 4 y 8 de septiembre, la selección panameña se ubica en el tercer lugar del Grupo A. Si la eliminatoria hubiese terminado en esas dos jornadas, quedaría fuera de la clasificación directa y del repechaje para el Mundial 2026.

Surinam es el actual líder del grupo con cuatro puntos y El Salvador es segundo con tres unidades. Guatemala se ubica en el cuarto lugar con un punto tras el empate obtenido en el territorio panameño.

Resultados del Grupo A

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam 0-0 Panamá

Guatemala 0-1 El Salvador

Lunes 8 de septiembre de 2025

El Salvador 1-2 Surinam

Panamá 1-1 Guatemala

Formato

Sistema de competencia

Participan 12 equipos , que son los ganadores y los segundos lugares de los grupos de la Segunda Ronda.

, que son los ganadores y los segundos lugares de los grupos de la Segunda Ronda. Se dividen en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

de cada uno. Cada equipo juega contra los otros equipos de su grupo, en partidos de ida y vuelta (local y visitante). En total, seis partidos para cada equipo (3 en casa, 3 de visitante).

Qué se logra al final de esta ronda

Los campeones de cada grupo (los que queden en primer lugar de su grupo) se clasifican directamente al Mundial 2026, uniéndose a los anfitriones (Canadá, México, Estados Unidos).

(los que queden en primer lugar de su grupo) se al Mundial 2026, uniéndose a los anfitriones (Canadá, México, Estados Unidos). Además, los dos mejores segundos lugares de los tres grupos irán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, a jugarse en marzo de 2026, para tener una última oportunidad de clasificar.

Tabla de posiciones

El estado de los equipos actualizado en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 es el siguiente:

Grupo A

Surinam: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC, +1 DIF, 4 PTS El Salvador: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 2 GF, 2 GC, 0 DIF, 3 PTS Panamá: 2 PJ, 0 PG, 2 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC, 0 DIF, 2 PTS Guatemala: 2 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 1 GF, 2 GC, -1 DIF, 1 PTO

Grupo B

Jamaica: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 6 GF, 0 GC, +6 DIF, 6 PTS Curazao: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 3 GF, 2 GC, +1 DIF, 4 PTO Trinidad y Tobago: 2 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 0 GF, 2 GC, -2 DIF, 1 PTO Bermuda: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 2 GF, 7 GC, -5 DIF, 0 PTO

Grupo C

Honduras: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 0 GC, +2 DIF, 4 PTO Costa Rica: 2 PJ, 0 PG, 2 PE, 0 PP, 3 GF, 3 GC, 0 DIF, 2 PTO Haití: 2 PJ, 0 PG, 2 PE, 0 PP, 2 GF, 2 GC, 0 DIF, 2 PTO Nicaragua: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 1 GF, 3 GC, -2 DIF, 1 PTO

