Mundial de béisbol U18 | Puerto Rico derrota a Panamá en el primer partido de la súper ronda

La novena boricua aprovechó los errores defensivos de Panamá y se apoyó en la sólida labor de Keniel Miranda para asegurar la victoria en el Campeonato Mundial de Béisbol U18.

Panamá/Panamá cayó esta noche, 3 carreras por 1 ante Puerto Rico, en el inicio de la Súper Ronda del Campeonato Mundial U18 que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón.

Los boricuas aprovecharon un parpadeo del lanzador zurdo panameño Joel González, anotando 2 carreras en la alta de la tercera entrada y luego anotaron una más en la alta de la séptima y última entrada.

El izquierdo panameño trabajó 4.1 entradas, con 4 hits, 2 anotadas, 1 limpia, boleo a 2 y ponchó a 8 para cargar con la derrota. Lo gana el abridor de Puerto Rico Keniel De Jesús que en 5.0 entradas no permitió carreras, boleó a 2 y ponchó a 6.

Panamá tuvo un partido malo a la defensa cuando reflejó 4 errores en el partido, sonando 3 imparables y anotando 1 carrera. Puerto Rico marcó 3, conectó 4 imparables y al cuadro cometió un error.

Los tres imparables de Panamá lo dieron Carlos Castillo de 3-1, Michael Nieto de 3-1 y Juan David Caballero de 3-1.

El segundo juego de Panamá en Súper Ronda será la madrugada de este viernes, a eso de las 4:30 a.m. ante Japón y cierra ante Korea en la madrugada del sábado a la misma hora.

Con infromación de Fedebeis.

Detalles del partido:

• Resultado final: Puerto Rico (3 carreras, 4 hits, 1 error) vs. Panamá (1 carrera, 3 hits, 4 errores).

• Lanzador ganador (Puerto Rico): Keniel Miranda, con una ERA de 0.00. Miranda lanzó 73 pitcheos, de los cuales 47 fueron strikes.

• Salvamento (Puerto Rico): Yandiel David Reyes Rodriguez, con una ERA de 0.00. Reyes Rodriguez lanzó 14 pitcheos, con 7 strikes. Otro lanzador de Puerto Rico fue Ethan Armani De Jesus, quien lanzó 31 pitcheos (16 strikes).

• Lanzador perdedor (Panamá): Joel Ameth Gonzalez Barba, con una ERA de 1.91. Gonzalez Barba lanzó 4.1 entradas, permitiendo 4 hits, 2 carreras (1 limpia), otorgando 2 bases por bolas y ponchando a 8 bateadores. Realizó 75 pitcheos, de los cuales 45 fueron strikes.

• Relevista (Panamá): Joshua Jahir Martinez Castro, quien lanzó 2.2 entradas sin hits, permitiendo 1 carrera (0 limpias), 1 base por bolas y ponchando a 4. Su ERA fue de 0.00 y lanzó 33 pitcheos, con 20 strikes.

Ofensiva de Panamá:

• Panamá anotó una carrera y conectó 3 hits en el partido.

• Los jugadores panameños que conectaron hits fueron:

◦ Carlos Ovidio Castillo Bonilla, quien bateó un doble. También acumuló 2 bases totales.

◦ Michael Aaron Nieto Quintero, con un hit. Acumuló 1 base total, pero fue atrapado intentando robar una base (CS).

◦ Juan David Caballero Gaitan, con un hit y la única carrera impulsada (RBI) de Panamá. Acumuló 1 base total.

• Otros jugadores que se embasaron por bases por bolas (BB) fueron: Luis Eduardo Rivera Agüero (2 BB), Daniel Eliot Mendez (2 BB) y Yadier Alexander Fuentes Perez (1 BB).

• Juan Raul Rujano Quijano fue golpeado por un lanzamiento (HBP).

• En total, Panamá tuvo 23 turnos al bate, anotó 1 carrera, conectó 3 hits y produjo 1 carrera impulsada.

Defensa de Panamá:

• Panamá cometió 4 errores en el juego.

• Los errores fueron cometidos por Daniel Eliot Mendez (2) y Juan Raul Rujano Quijano (2).