Panamá afina detalles antes de viaje a México para Premundial de Béisbol U15

El certamen que otorga dos cupos para el Mundial de la categoría está programado para iniciar el sábado 13 de septiembre.

Panamá/La Selección de Béisbol U15 de Panamá, que jugará el Premundial de la categoría en Ciudad Juárez, entrenó esta miércoles como parte de su preparación previa a su salida a México, prevista para la noche de este jueves 11 de septiembre.

El equipo realizó un juego simulado con los lanzadores activados y bateadores buscando hacer buenos contactos.

En el partido de esta mañana vio acción el lanzador Fernando Pérez, asignado para abrir el primer juego ante Estados Unidos, programado para el día de apertura, el 13 de septiembre a eso de las 3:00 p.m. hora local en México, 4:00 p.m. en Panamá.

Además vieron acción los lanzadores Jaykel Baúles y Ahdair Pinilla, para mañana en la mañana el equipo volverá a hacer un trabajo en el terreno de juegos, previo a su viaje en horas de la noche.

El manager Ángel Chávez también ensayó jugadas de toque de sacrificio, para avanzar a los corredores en los senderos. Para el domingo 14, Panamá enfrentará a México en el juego 2 de la Ronda Regular, luego ante Costa Rica y cierra ante Nicaragua.

Selección de Panamá

Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright. Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López.

Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López. Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas. Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long.

Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long. Cuerpo Técnico: Ángel Chávez (Manager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).

El torneo

El Panamericano de Béisbol Sub-15 es un torneo internacional organizado para selecciones nacionales de béisbol conformadas por jugadores menores de 15 años. Es un evento oficial de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), el organismo que rige este deporte en el continente americano.

¿Qué es?

Es un campeonato que reúne a los mejores equipos juveniles de América (Norte, Centro y Sur), con el objetivo de competir a nivel continental. Este torneo sirve también como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol).

Objetivos principales

Desarrollo del béisbol juvenil: Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo.

Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo. Detección de talento: Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores.

Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores. Fomento del deporte internacional: Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo.

Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo. Clasificación a torneos globales: Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial.

Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial. Impulso a las federaciones nacionales: Apoyar a las federaciones de béisbol en el continente, generando visibilidad y experiencia para sus programas juveniles.

Información de Fedebeis

