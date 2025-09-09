LPF resultados, próximos partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Panamá/La séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó emociones intensas, goles memorables y resultados que empiezan a perfilar a los contendientes más sólidos rumbo a la fase decisiva.

Plaza Amador dio un golpe de autoridad en su visita a Universitario, mientras Tauro y Sporting SM siguen sumando de a tres.

🦁 Plaza Amador impone su ley en Penonomé

En el estadio de la Universidad Latina, los Leones del Plaza Amador vencieron 1-3 a Universitario en un duelo cargado de ritmo y contundencia ofensiva. Jorlian Sánchez fue la figura del encuentro al marcar un doblete que silenció a la afición local, mientras Ricardo Phillips selló la victoria con un tanto de gran factura. Justin Simmons descontó para Universitario, pero el esfuerzo no fue suficiente ante la superioridad visitante.

⚔️ Alianza FC se aferra al triunfo

En otro duelo cerrado, Alianza FC superó 1-0 a Veraguas United gracias a un gol solitario de Reyniel Perdomo. El tanto llegó en el segundo tiempo tras una jugada colectiva que desarmó la defensa veragüense. El equipo aliancista suma puntos clave en su lucha por mantenerse en la zona alta.

🛡️ San Francisco y UMECIT, sin pólvora

En un partido trabado y sin grandes ocasiones, San Francisco y UMECIT FC igualaron 0-0. El empate refleja la paridad entre ambos conjuntos, que siguen buscando regularidad en el torneo.

🌊 Árabe Unido se reencuentra con su mejor versión

Deportivo Árabe Unido mostró solidez y efectividad al vencer 2-0 al Atlético Nacional. Diego Valanta abrió el marcador con un remate cruzado, y Rubén Collymore sentenció el partido con un cabezazo letal. Los colonenses recuperan terreno y apuntan a la parte alta de la tabla.

🐃 Tauro FC sobrevive a los autogoles y suma tres puntos

En un duelo lleno de giros inesperados, Tauro FC derrotó 1-2 al Herrera FC en condición de visitante. Cristian Quintero anotó para los albinegros, mientras que Luca Meyers marcó en propia puerta para ampliar la ventaja. Curiosamente, el único gol de Herrera también fue un autogol, esta vez de Jan Vargas. Tauro se mantiene firme en su camino hacia la clasificación.

🟥 Sporting SM se luce ante el CAI

Sporting San Miguelito venció 2-0 al Club Atlético Independiente (CAI) con goles de Rodrigo Tello y Ramsés de León. El equipo rojinegro dominó el encuentro desde el inicio y dejó sin respuestas a un CAI que no logra levantar cabeza.

📆 Jornada 8 del Torneo Clausura 2025 – LPF

La octava fecha del torneo arranca el viernes 12 de septiembre con un duelo de alto voltaje en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Desde las 8:30 p.m., el Tauro FC buscará reafirmar su buen momento ante un necesitado Veraguas United, que llega urgido de puntos tras su caída ante Alianza.

El sábado 13 de septiembre se disputarán dos encuentros. A las 6:00 p.m., Universitario recibe a UMECIT FC en el estadio de la Universidad Latina, con la misión de recuperarse tras la derrota frente a Plaza Amador. Más tarde, a las 8:15 p.m., los Leones del Plaza Amador se enfrentarán a Herrera FC en el COS Sport Plaza, con la intención de seguir rugiendo tras su contundente victoria en Penonomé.

La acción continúa el domingo 14 de septiembre con doble jornada. A las 4:00 p.m., el CAI se mide ante el Deportivo Árabe Unido en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera. Los colonenses llegan motivados tras vencer al Atlético Nacional, mientras que el CAI necesita reencontrarse con su juego. Luego, a las 6:15 p.m., el Sporting San Miguelito recibe al Atlético Nacional en el estadio de Los Andes, en un duelo donde los rojinegros buscarán mantener su racha positiva.

La jornada se cierra el lunes 15 de septiembre con el choque entre Alianza FC y San Francisco FC, transmitido en vivo por TVMAX desde las 8:30 p.m. en el estadio de Los Andes. Alianza llega con confianza tras su triunfo, mientras que San Francisco intentará romper su sequía goleadora.