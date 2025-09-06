Alianza FC derrota a Veraguas United con gol de Reyniel Perdomo y escala al segundo puesto del Este en la LPF

Panamá/El Alianza FC sumó un triunfo importante en la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol, al vencer 1-0 a Veraguas United en un partido disputado con intensidad de principio a fin.

El único gol del encuentro llegó al minuto 28 gracias a Reyniel Perdomo, quien aprovechó un tiro penal para definir con precisión y darle los tres puntos a los suyos.

Otras noticias: Panamá vs Guatemala | Los chapines dejaron dudas en su debut, los puntos débiles que la sele puede aprovechar

Con este resultado, el conjunto perico alcanza los 11 puntos y de manera temporal se ubica en la segunda posición de la Conferencia del Este, fortaleciendo sus aspiraciones de clasificación en el torneo.

Por su parte, Veraguas United no logró imponer su juego en condición de visitante y, pese a la derrota, se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia del Oeste también con 11 puntos, aunque su posición podría variar con el desarrollo de los demás partidos de la jornada.

El triunfo deja al Alianza FC con un impulso anímico clave, confirmando su buen momento en el campeonato y demostrando que será un contendiente serio en esta recta intermedia del Clausura 2025.

Otras noticias: Panamá vs Guatemala: Jugadores analizan empate ante Surinam y fijan la mira en equipo chapín

Otras noticias: Panamá vs Guatemala | 5 razones por las que la sele está obligada a ganarle a los chapines

¡Bienvenidos a la transmisión minuto a minuto del emocionante duelo entre Alianza FC y Veraguas United, válido por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol!

El Alianza FC llega a este compromiso tras un vibrante empate 2-2 frente al CAI, resultado que le permite mantenerse en la pelea dentro de la Conferencia del Este, donde ocupa la tercera posición con 9 puntos. Los verdolagas quieren aprovechar su localía para seguir sumando y no perderle el paso a los líderes.

Por su parte, el Veraguas United también viene de repartir puntos en su más reciente presentación, al igualar 0-0 contra Sporting San Miguelito. Los veragüenses marchan en la segunda posición de la Conferencia del Oeste, consolidándose como un equipo competitivo que aspira a meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

El duelo promete ser intenso: dos equipos con aspiraciones altas, estilos ofensivos y la necesidad de sumar para fortalecer sus posiciones en la tabla. Quédate con nosotros y vive cada detalle, cada jugada y cada gol en este minuto a minuto cargado de pasión de la LPF.