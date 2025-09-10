Mundial de Béisbol U18| Panamá y Puerto Rico inician la Súper Ronda. ¿Cómo llegan a ese partido y a qué hora jugarán?

Panamá/Las selecciones de Panamá y Puerto Rico serán las encargadas de iniciar la Súper Ronda del Mundial de Béisbol U18 que se realiza en Okinawa, Japón. Una fase en la que cada partido cuenta en la búsqueda de una de las tres medallas que se otorgarán en el certamen.

Obtener la victoria es importante para ambos conjuntos que entran a esta instancia en desventaja debido a lo que ocurrió con ellos en la etapa preliminar. Panameños y puertorriqueños llegan a esa fase con dos derrotas luego de perder con los equipos de sus respectivos grupos que también competirán en esa instancia.

Panamá tuvo un récord de dos victorias y tres descalabros en el Grupo B de la fase inicial . Dos de sus pérdidas fueron ante Estados Unidos, por 0 a 9, y China Taipéi, por 1 a 2. Estos son los dos colectivos de esa misma agrupación que entraron a la Súper Ronda.

En el caso de los puertorriqueños, estos clasificaron con récord de tres triunfos y dos derrotas en el Grupo A. Sus dos tropiezos los tuvo con Corea del Sur, por pizarra de 2 carreras a 5, y Japón, 0 a 3.

Fecha, hora y lugar del partido

Ese juego se realizará en el Okinawa Cellular Stadium y será el primero de la Súper Ronda.

La fecha del encuentro es este miércoles 10 de septiembre y está programado para iniciar a las 8:30 p.m. (tiempo de Panamá).

En el tiempo local de Japón, la fecha y hora del partido es jueves 11 de septiembre a las 10:30 a.m.

Entrenamiento de Panamá

El equipo panameño entrenó más temprano en el Okinawa Cellular Stadium, de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. (tiempo de Japón), arrancaron con una sesión de calentamiento de 20 minutos con el preparador físico Willy Serrano, luego trabajaron drilles defensivos tanto de cuadro interior como de jardineros por espacio de 20 minutos más.

"Realizamos un trabajo específico de activación muscular y recuperación", explicó Serrano a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). "Los muchachos están en óptimas condiciones. Trabajamos mucho para que estuvieran en ese ritmo. El calor que hace en Okinawa ha influido, pero ellos han sacado todo lo que hemos entrenado y ahí se ven los resultados".

También tomaron sesiones de bateo por espacio de 45 minutos en las cuales les apoyó el ex lanzador profesional David Méndez, panameño que jugó en la filial con los Bravos de Atlanta.

"Lo importante es que se le dio aire a los muchachos", comentó el asistente técnico del equipo panameño, Rodrigo Merón. "Han sido cinco partidos muy complicados en los que hemos tenido que jugar a las 10:00 de la mañana y 2:00 de la tarde (tiempo de Japón) con un sol que no habíamos visto antes. Creo que los muchachos trabajaron bien en el 'cage' e hicieron los ajustes que tenían qué hacer".

Para finalizar cerraron con una charla de 20 minutos en las cuales se les hizo énfasis en el recorrido de bases.

Récords de los equipos

Los equipos que competirán en la Súper Ronda arrastran las victorias y derrotas obtenidas ante los conjuntos de sus respectivos grupos que también clasificaron a esa fase. En base a esa norma, establecida por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol), los récords de cada uno de esos colectivos son los siguientes:

Japón: 2-0

Estados Unidos: 2-0

Corea del Sur: 1-1

China Taipéi: 1-1

Panamá: 0-2

0-2 Puerto Rico: 0-2

Con información de Fedebeis

