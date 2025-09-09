Panamá tiene a su delegación lista para los Juegos Codicader Nivel Primario 2025

El grupo representará al país en el evento que se realizará en Managua, Nicaragua.

Panamá/Los estudiantes Arianne Torres, jugadora de baloncesto del Instituto Justo Arosemena y Andrés Navarro, de la disciplina del ajedrez y estudiante del colegio Javier, fueron elegidos como los abanderados de la delegación panameña, que nos estará representando en los Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), en Managua, Nicaragua.

Esta competencia se desarrollará del 10 al 16 de septiembre 2025, con el fin de promover la integración, la paz y el deporte como derecho humano entre los estudiantes de la región.

Panamá, estará participando con una delegación de 132 atletas de nivel primario, que, en los pasados juegos nacionales organizados por el Ministerio de Educación y el Instituto Panameño de Deportes, lograron obtener el derecho de representar al país, además de 12 encargados de misión, 56 serán personal técnico, para conformar una delegación de 200 personas.

Los estudiantes panameños estarán viendo acción en: ajedrez, kids athletics, mini baloncesto, fútbol 7, natación, tenis de mesa, mini voleibol y gimnasia.

Jaime Penedo, director técnico de Deporte y Recreación de Pandeportes, manifestó que en esta edad los padres de familia y entrenadores, son pilares fundamentales para mantener el sueño de los niños atletas.

Los juegos Codicader, Son competencias estudiantiles que se realizan anualmente, desde 1996, donde se organiza encuentros deportivos para fomentar valores y la construcción de una identidad centroamericana.

Los Juegos

Los Juegos Codicader son una competencia deportiva regional que reúne a estudiantes de nivel escolar de los países miembros del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CID). El término "Codicader" proviene del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, y los juegos son una de sus principales actividades para promover el deporte escolar en la región.

Su objetivo principal es fomentar el desarrollo integral de los estudiantes a través del deporte escolar, promoviendo la convivencia, integración regional, valores y estilos de vida saludables entre niños y jóvenes.

Características principales de los Juegos Codicader

Participantes: Estudiantes de primaria y secundaria (generalmente entre 6 y 18 años).

Estudiantes de primaria y secundaria (generalmente entre 6 y 18 años). Países miembros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana (como asociado del SICA).

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana (como asociado del SICA). Niveles de competencia:

Nivel Primario: Para estudiantes de educación primaria.

Para estudiantes de educación primaria. Nivel Secundario: Para estudiantes de educación secundaria.

Para estudiantes de educación secundaria. En algunos años se incluyen estudiantes con discapacidad, promoviendo la inclusión.

Sedes rotativas

Cada año, uno de los países miembros del CID organiza los juegos, lo que también impulsa el turismo y el intercambio cultural en la región.

Importancia

Fortalecen la identidad centroamericana .

. Promueven valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo .

. Identifican y proyectan talento deportivo juvenil .

. Fomentan la inclusión y participación igualitaria, incluso en modalidades adaptadas para jóvenes con discapacidad.

Información de Pandeportes