Resultados eliminatoria Concacaf | Honduras cumplió con sus deberes y sumó tres puntos en casa

Panamá/La selección de Honduras demostró su poderío este martes, 9 de septiembre de 2025, al derrotar 2-0 a Nicaragua en un emocionante encuentro de las eliminatorias de la Concacaf.

Con este triunfo, el combinado catracho se catapulta a la cima del Grupo C, donde también figura la Selección de Costa Rica y de Haití.

El partido no fue sencillo para los hondureños, quienes tuvieron que trabajar arduamente para superar la resistencia nicaragüense, especialmente en la primera mitad. Sin embargo, la persistencia dio frutos justo al inicio del segundo tiempo. Fue en el minuto 47 cuando Romell Quioto rompió el celofán, cerrando de manera magistral un centro en el segundo poste y enviando el balón al fondo de la red para el 1-0. Nicaragua intentó reaccionar, pero sin generar verdadero peligro en el arco rival.

La sentencia definitiva llegó en el tiempo de reposición. Al minuto 91, Alexy Vega aprovechó un error defensivo de los pinoleros para sellar el marcador con un contundente 2-0. Esta brillante definición aseguró los tres puntos para Honduras y desató la euforia en el estadio.

Con esta victoria, Honduras acumula cuatro puntos y se establece como el líder indiscutible del Grupo C, dejando claro su ambición en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una noche redonda para los catrachos que los acerca a sus objetivos mundialistas.

En un duelo lleno de emociones, Costa Rica y Haití empataron 3-3 en la segunda fecha de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial. El partido, disputado el 9 de septiembre de 2025, vio a la selección costarricense, dirigida por Miguel Herrera, mostrar pasajes de buen fútbol, aunque no logró sostener la ventaja y terminó rescatando el empate en tiempo de descuento.

A pesar de la capacidad de reacción que les permitió sumar un punto, el equipo tico dejó dudas en defensa. Con este resultado, Costa Rica se ubica en la segunda posición del Grupo C con dos puntos, los mismos que Haití, pero con una mejor diferencia de goles. La afición costarricense valoró el esfuerzo, pero espera mayor solidez en los próximos encuentros.

En la próxima fecha 3 de las eliminatorias, Costa Rica se enfrentará a Honduras, mientras que Haití jugará contra Nicaragua.

