Resultado eliminatoria mundialista: Bolivia asegura el repechaje continental, Venezuela fuera de todo

Panamá/La selección de Bolivia venció este martes 1-0 a Brasil en El Alto, a 4.150 msnm, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, y se clasificó para la repesca intercontintal para el Mundial 2026 con la ayuda de Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela en Maturín.

La Verde llegó al séptimo lugar del premundial sudamericano con 20 puntos, y superó a la Vinotinto que se quedó con 18 unidades.

El gol del histórico triunfo boliviano llegó a los 45+4 minutos, de penal, anotado por el volante ofensivo Miguel Terceros.

Con este panorama, Bolivia se une a la lista de equipos que disputarán el repechaje continental, que se celebrará en marzo de 2026. En esa instancia estarán representados 2 selecciones de Concacaf, 1 de África, 1 de Oceanía, 1 de Asia y el cupo de Conmebol.

Luis Suárez comanda bombardeo colombiano contra sueño mundialista de Venezuela.

Venezuela se quedó otra vez sin Mundial. La Vinotinto cayó este martes ante la clasificada Colombia por 6-3 en Maturín y cedió a Bolivia el boleto al repechaje intercontinental.

La Verde asumió el séptimo lugar de la tabla en El Alto al sellar una victoria 1-0 ante Brasil, que sumergió a Venezuela en la octava posición.

Luis Javier Suárez fue el verdugo de los venezolanos. Goles en los minutos 42, 50, 59 y 67. Yerry Mina anotó el primero para los cafeteros a los 10, cuando Venezuela estaba arriba en el marcador. El último clavo en la cruz fue de John Córdoba en el 78.

Telasco Segovia abrió la cuenta, muy temprano en el reloj, a los tres. Josef Martínez anotó a los 12 tras el gol de Mina. Salomón Rondón descontó a los 76.

"¡Esta noche... venimos a ganar!", gritaban los más de 50.000 hinchas que colmaron el estadio Monumental de Maturín, donde hasta esta noche Venezuela estaba invicta. No cabía un alma.

"¡Sí se puede, sí se puede!". No se pudo.

El seleccionador vinotinto, el argentino Fernando Batista, planteó un juego ofensivo, de mucho vértigo, con grandes llegadas sobre todo en los primeros 20 minutos, que puso en aprietos a la zaga colombiana.

Pero, en línea con su planteamiento, Batista apostó por una estrategia vertical, de pases largos en los que cedió el balón a su rival, que no lo perdonó.

Al momento del pitazo final, Colombia tuvo el 64% de dominio del balón.

El bombardeo -

La energía de los hinchas en el Monumental se fue apagando con cada gol, y de cuando vez volteaban a la cabinas de transmisión de televisión con la fe puesta en Brasil. Un empate en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto favorecía a Venezuela.

El primer tanto comenzó con el goleador histórico de la Vinotinto, que ganó la espalda de Dávinson Sánchez y cedió el balón en el área a Segovia, que remató con un misil que perforó la red del portero Kevin Mier.

Al cabezazo de Mina -a un centro de James Rodríguez- llegó la reacción casi inmediata de Venezuela: Segovia por la derecha remató a pasos de la línea de meta, aún sin ángulo. Mier defendió pero soltó el balón y ahí llegó un atento Martínez que rápido aprovechó el rebote para concretar el gol.

Venezuela, sin el balón, cedió otra vez el empate poco antes del descanso.

Centro de Richard Ríos a Lucho Díaz, que superó a una defensa que no lograba despejar. El balón quedó para Suárez, que remató.

El empate llegó además con la noticia del gol de penal de Bolivia. Y al descanso.

La charla en el vestuario tuvo poco efecto. Apenas sonó el silbato de la segunda mitad y Colombia comenzó a golpear.

Suárez en el área regateó a Ferraresi antes de anotar. Menos de 10 minutos después, de nuevo, Suárez, que arrancó desde el medio campo para correr en profundidad y anotar tras superar a Wilker Ángel.

El cuarto llegó ante una zaga rendida con asistencia de Richard Ríos.

Se acabó el sueño, el "Mano tengo fe". Desde la tribuna, aplausos y alguno que otro abucheo.

Luego Córdoba, a un pase de Juanfer Quintero a doce del final, terminó de sepultar a los venezolanos.

Alineaciones:

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro (Kevin Kelsy 63) - Eduard Bello (John Murillo 63), José 'El Brujo' Martínez, Telasco Segovia (Christian Cásseres 74), Yeferson Soteldo - Josef Martínez (Jefferson Savarino 69) y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo - Richard Ríos, Kevin Castaño (John Arias 77), Jefferson Lerma - James Rodríguez (Juan Fernando Quintero 68) - Luis Suárez and Luis Díaz (John Córdoba 69). DT: Néstor Lorenzo.