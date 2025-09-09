Panamá presenta a la selección y anuncia primeros abridores para el Premundial de Béisbol U15 2025

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presentó este martes al equipo nacional U15 que estará asistiendo al Campeonato Premundial de Ciudad Juárez a jugarse entre el 13 y 19 de septiembre, próximo.

El presidente de la Federación Panameña de Béisbol, Jaime Robinson, envió un mensaje exhortando a los peloteros a jugar duro, dar el extra y competir con honor por Panamá en este certamen internacional.

"Tenemos mucho entusiasmo con este equipo, los muchachos se han preparado muy bien, y tenemos confianza que vamos a ir por uno de los dos cupos que se otorgan en el certamen", sostuvo.

Panamá jugará el Premundial U15 en un sistema de campeonato de cinco equipos, todos pertenecientes a la zona centro y norteamérica, en donde estarán en juego dos cupos para el Mundial a jugarse en México, 2026.

En la ceremonia, que se realizó durante la mañana del martes, se entregó la indumentaria al equipo, ropa de competencia y el Pabellón Nacional al capitán del equipo, Jaime Escudero, que por segunda ocasión es nombrado capitán de la Selección Nacional, primero fue para el Mundial U12 del 2021 y ahora en la U15.

Anuncian abridores

El manager de la selección panameña, Ángel Aristides Chávez, anunció a los lanzadores Fernándo Pérez y Abraham Wright para abrir los partidos uno y dos del Premundial.

"Para el partido contra Estados Unidos hemos asignado al derecho Fernándo Pérez y para enfrentar a México tenemos al izquierdo Abraham Wright", explicó. "Jugaremos contra Estados Unidos el 13 y ante México el 14 de septiembre".

Ante Estados Unidos el partido será a las 3:00 p.m. hora local de Ciudad Juárez, siendo en Panamá las 4:00 p.m. y ante México el partido se programó para las 7:00 p.m. hora en Ciudad Juárez, siendo en Panamá las 8:00 p.m.

Panamá jugaría ante Costa Rica el lunes 15 a las 3:00 p.m. (siendo en Panamá las 4:00 p.m.) y cierra ante Nicaragua el martes 16, a las 7:00 p.m. (siendo en Panamá las 8:00 p.m.)

El día 17 de septiembre se cierra la jornada regular con Panamá con día de descanso y el jueves 18 los dos mejores van por la medalla de oro y se adueñan de los cupos y el tercer y cuarto lugar juegan por la medalla de bronce.

Panamá viaja el 12 a Ciudad Juárez en un vuelo nocturno.

Selección panameña

Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright. Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López.

Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López. Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas. Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long.

Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long. Cuerpo Técnico: Ángel Chávez (Manager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).

Información de Fedebeis