Panamá presenta a la selección y anuncia primeros abridores para el Premundial de Béisbol U15 2025

El equipo panameño se reportó listo para el torneo cuya sede será Ciudad Juárez, México.

Integrantes de la Selección de Béisbol U15 de Panamá
Integrantes de la Selección de Béisbol U15 de Panamá / Fedebeis

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presentó este martes al equipo nacional U15 que estará asistiendo al Campeonato Premundial de Ciudad Juárez a jugarse entre el 13 y 19 de septiembre, próximo.

El presidente de la Federación Panameña de Béisbol, Jaime Robinson, envió un mensaje exhortando a los peloteros a jugar duro, dar el extra y competir con honor por Panamá en este certamen internacional.

"Tenemos mucho entusiasmo con este equipo, los muchachos se han preparado muy bien, y tenemos confianza que vamos a ir por uno de los dos cupos que se otorgan en el certamen", sostuvo.

Panamá jugará el Premundial U15 en un sistema de campeonato de cinco equipos, todos pertenecientes a la zona centro y norteamérica, en donde estarán en juego dos cupos para el Mundial a jugarse en México, 2026.

En la ceremonia, que se realizó durante la mañana del martes, se entregó la indumentaria al equipo, ropa de competencia y el Pabellón Nacional al capitán del equipo, Jaime Escudero, que por segunda ocasión es nombrado capitán de la Selección Nacional, primero fue para el Mundial U12 del 2021 y ahora en la U15.

Anuncian abridores

El manager de la selección panameña, Ángel Aristides Chávez, anunció a los lanzadores Fernándo Pérez y Abraham Wright para abrir los partidos uno y dos del Premundial.

"Para el partido contra Estados Unidos hemos asignado al derecho Fernándo Pérez y para enfrentar a México tenemos al izquierdo Abraham Wright", explicó. "Jugaremos contra Estados Unidos el 13 y ante México el 14 de septiembre".

Ante Estados Unidos el partido será a las 3:00 p.m. hora local de Ciudad Juárez, siendo en Panamá las 4:00 p.m. y ante México el partido se programó para las 7:00 p.m. hora en Ciudad Juárez, siendo en Panamá las 8:00 p.m.

Panamá jugaría ante Costa Rica el lunes 15 a las 3:00 p.m. (siendo en Panamá las 4:00 p.m.) y cierra ante Nicaragua el martes 16, a las 7:00 p.m. (siendo en Panamá las 8:00 p.m.)

El día 17 de septiembre se cierra la jornada regular con Panamá con día de descanso y el jueves 18 los dos mejores van por la medalla de oro y se adueñan de los cupos y el tercer y cuarto lugar juegan por la medalla de bronce.

Panamá viaja el 12 a Ciudad Juárez en un vuelo nocturno.

Selección panameña

  • Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.
  • Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López.
  • Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.
  • Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long.
  • Cuerpo Técnico: Ángel Chávez (Manager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).

Información de Fedebeis

