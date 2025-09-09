Mbappé salva a Francia: Gana a Islandia y lidera el Grupo D rumbo al Mundial 2026

El capitán anota su gol 52 y supera a Thierry Henry, convirtiéndose en el segundo máximo goleador histórico de la selección francesa.

París, Francia/Kylian Mbappé salvó a la selección francesa de la trampa de Islandia (2-1) al firmar su 52º gol con los Bleus y ofrecer una asistencia, este martes en el Parque de los Príncipes para encauzar la clasificación al Mundial 2026.

Francia tiene seis puntos y lidera el grupo D con tres más que Islandia, mientras que Ucrania y Azerbaiyán tienen uno. El primer clasificado avanza de manera directa al Mundial.

Capitán sobriedad. Sin brillar particularmente, transformó un penal justo antes del descanso (minuto 45) y ofreció un gol a Bradley Barcola (62) para evitar un mal paso de los suyos en casa.

"Kylian está bien mentalmente, en buena forma física, es capaz de hacer muchos esfuerzos. Es eficaz, un muy buen líder, tiene libertad y se entiende bien con Michael (Olise)", señaló el seleccionador Didier Deschamps a la televisión TF1.

Su penal justo antes del medio tiempo permitió que su equipo no regresara al vestuario perdiendo 1-0, tras un gol de Andri Gudjonhsen (22), quien aprovechó un mal pase de Olise.

Mbappé se convierte en el segundo máximo goleador en solitario de la historia de los Bleus. Dejó atrás a Thierry Henry (51), al que había alcanzado contra Ucrania (2-0), el viernes, en un partido mucho más convincente de la subcampeona mundial y de su capitán.

Solo tiene por delante a Olivier Giroud (57 goles), pero el cazador de récords ya está cerca.

El jugador del Madrid (92 partidos internacionales, 52 goles) transformó el penal obtenido por Marcus Thuram tras una falta de Mikael Anderson.

Recibió cariño, "¡Kylian! ¡Kylian!", en su antiguo estadio, el Parque de los Príncipes, la casa del París Saint-Germain.

Fue el 11º penal marcado con los Bleus por el delantero, que ha fallado dos.

Precisamente había marcado el primer penal de su carrera internacional contra Islandia, el 11 de octubre de 2018 (2-2) en un amistoso en el estadio Roudourou de Guingamp.

En esa ocasión, Mbappé había salvado a los Bleus de una embarazosa derrota contra los 'Strákarnir okkar' ("Nuestros chicos", en islandés).

Generoso con Barcola -

Este martes en el Parque de los Príncipes, Mbappé también se mostró altruista al asistir a Barcola en un contraataque iniciado por un excelente pase largo de Aurélien Tchouameni.

Tras la expulsión de su compañero del Real Madrid por una entrada sobre Jon Thorsteinsson (68), el capitán se acercó a la línea de banda para discutir la reorganización con Didier Deschamps.

Con diez contra once, para preservar los seis puntos obtenidos en dos partidos rumbo a la Copa del Mundo, permaneció aislado en punta para jugar al contraataque, sin éxito pese a sus numerosas carreras.

No todo fue perfecto en su partido, comenzando con un remate girando débil que lo hizo enfadarse consigo mismo (2).

El campeón del mundo 2018 desperdició otras oportunidades, disparando a las manos del portero Elias Olafsson (28) o rematando por encima (73) una oportunidad de cerrar el partido.

Ya en Wroclaw (Polonia) contra Ucrania, hubo faltas de precisión inusuales en su juego, pero también en esa ocasión marcó.

Contra Islandia, tampoco fue un gran partido de Mbappé en la selección, pero el capitán cumplió con lo esencial.

"Hay bastantes enseñanzas que extraer, no solo de lo positivo. Esto nos permite trabajar, ver lo que nos falta, dónde podemos mejorar", aseguró Mbappé.

