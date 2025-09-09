Eliminatorias resultados| Inglaterra y Noruega dan pasos firmes hacia la clasificación al Mundial 2026

Ingleses y noruegos ya ven en el horizonte la próxima Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá

Francia/Dos goleadas para confirmar sendos lideratos y plenos de victorias. Inglaterra, que se impuso 0-5 este martes en Belgrado ante Serbia, y Noruega, avasalladora ante Moldavia (11-1), con repóker de Erling Haaland, quedan a un paso de asegurar su presencia en el Mundial 2026.

También mantiene pleno de victorias, aunque en su caso tras sólo dos partidos, la subcampeona del mundo Francia, que sufrió más de lo esperado para doblegar en París a Islandia (2-1).

- ¿Al Mundial sin perder? -

Al igual que ya hiciese en su camino hacia el Mundial de Catar 2022, Inglaterra parece dispuesta a llegar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá sin conocer la derrota.

Logró una quinta victoria en otros tantos partidos de clasificación, de nuevo sin recibir un gol.

Los vigentes subcampeones de Europa dominan el grupo K con 15 puntos, muy por delante de Albania (2ª con 8 puntos tras ganar 1-0 en Letonia) y de Serbia (3ª, 7 puntos), el rival 'a priori' más duro para los Three Lions, aunque los balcánicos cuentan con un partido menos.

Inglaterra suma 13 goles a favor y ninguno en contra antes de sus tres últimos partidos clasificatorios previstos en octubre y en noviembre.

Pero sobre todo, en Belgrado elevaron su juego por primera vez bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionador aterrizado en enero.

Este martes, Harry Kane (33), Noni Madueke (35) y Ezri Konsa (52) pusieron el partido cuesta abajo. Marc Guéhi (75), después de la expulsión del capitán serbio Nikola Milenkovic, y Marcus Rashford de penal (90) terminaron de sentenciar.

También sumó su quinta victoria en cinco fechas Noruega tras golear a Moldavia en Oslo 11-1 con unos estelares Erling Haaland autor de cinco goles, y Thelo Aasgaard, con cuatro.

Tras ese único partido del grupo I, los noruegos lideran la llave con 15 puntos, seis más que Italia e Israel, aunque los italianos, que habían vencido la víspera a Israel in extremis (5-4), cuentan con un partido menos.

- Goles de CR7 y Mbappé -

Otro equipo que cierra esta ventana internacional con dos victorias es el Portugal de Cristiano Ronaldo, que volvió a ver puerta, de penal, ante Hungría (2-3).

Portugal lidera el Grupo F con seis puntos, seguido por Armenia, con tres, después de su sorprendente victoria sobre Irlanda este martes.

El ganador de cinco Balones de Oro provocó un penal y marcó para convertirse en el jugador que ha anotado la mayor cantidad de goles en la historia de la clasificación para la Copa Mundial, igualando al internacional guatemalteco retirado Carlos Ruiz con 39 dianas.

Y en el Parque de los Príncipes de París, Kylian Mbappé salvó a la selección francesa de la trampa de Islandia (2-1) al firmar su 52º gol con los Bleus y ofrecer una asistencia.

Francia tiene seis puntos y lidera el grupo D con tres más que Islandia, mientras que Ucrania y Azerbaiyán tienen uno. El primer clasificado avanza de manera directa al Mundial.

Sin brillar particularmente, el delantero del Real Madrid transformó un penal justo antes del descanso (minuto 45) y ofreció un gol a Bradley Barcola (62) para evitar un mal paso de los suyos en casa después del gol inicial de los islandeses.

Mbappé se convierte en el segundo máximo goleador en solitario de la historia de los Bleus.

Del resto de partidos destacó la victoria de Austria en Bosnia-Herzegovina (1-2) que sitúa a los austríacos, con los mismos puntos que su rival de este martes al frente del grupo H.

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, cuenta, eso sí, con un partido menos.