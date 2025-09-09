MLB noticias| Wander Franco: Pelotero de los Rays sufre problema de salud en medio de condena

Sintoniza el partido Yankees vs Medias Rojas, el viernes 12 de septiembre a las 6:10 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

República Dominicana/El beisbolista dominicano de las Grandes Ligas Wander Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo tras padecer una crisis de salud mental, informó el martes la policía.

Franco, de 24 años, y campo corto de Tampa Bay Rays en el béisbol profesional de Estados Unidos, fue asistido por agentes policiales en la madrugada del martes en su residencia de la provincia de Peravia (sur) de República Dominicana.

La Policía Nacional acudió a su residencia "al recibir un llamado realizado por el padre de este joven pelotero, ya que, de acuerdo con su reporte, estaba pasando por una situación de salud mental", dijo a periodistas Diego Pesqueira, vocero de la institución.

Pesqueira aclaró que la asistencia al pelotero no se trató de un "arresto ni acción policial de carácter represivo".

En junio pasado la justicia condenó al beisbolista a dos años de prisión por abuso sexual a una adolescente que entonces tenía 14 años.

Pero está en libertad porque la corte tomó en cuenta "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera", dijo entonces la magistrada Jakayra Veras.

La defensa apeló la sentencia pidiendo eliminar por completo la pena.

Debido a este caso policial, Franco fue incluido por su equipo en una lista de peloteros "restringidos", que incluye a los beisbolistas que no pueden jugar pero que aún tienen contrato.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023. En la campaña de ese año tuvo un promedio al bate de 282, con 17 cuadrangulares y 124 hits.

Trayectoria

Wander Franco es un pelotero nacido en República Dominicana, que juega en la posición de campo corto, y pertenece a la organización de los Rays de Tampa Bay.

Formación y Ligas Menores

En 2017 , siendo uno de los principales prospectos internacionales, firmó con los Rays por $3,85 millones .

, siendo uno de los principales prospectos internacionales, firmó con los Rays por . Debutó en 2018 con los Princeton Rays , donde fue nombrado Jugador del Año de la Liga Appalachian , tras batear .374/.445/.636 con 11 jonrones y 57 impulsadas .

con los , donde fue nombrado , tras batear .374/.445/.636 con 11 jonrones y 57 impulsadas . En 2019, inició en Bowling Green, fue promovido a Charlotte, participó en el Futures Game, y cerró la temporada con .327/.398/.487, 9 HR y 53 RBI.

Grandes Ligas

Debutó en MLB el 22 de junio de 2021 ante los Red Sox, conectando un jonrón de tres carreras en su primer juego.

el ante los Red Sox, conectando un jonrón de tres carreras en su primer juego. A los 20 años, firmó una extensión de 11 años por $182 millones , convirtiéndose en el jugador más joven en firmar un contrato superior a $100 millones.

, convirtiéndose en el jugador más joven en firmar un contrato superior a $100 millones. Durante su temporada de debut, bateó de forma excepcional: alcanzó base en 43 juegos consecutivos .

. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas 2023 .

. En total, jugó 265 partidos con un promedio de bateo de .282, 30 jonrones, 130 RBI y 164 carreras anotadas.

