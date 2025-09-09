Eliminatorias Concacaf 2025 calendario| Estos son los partidos para el martes 9 de septiembre

¡IMPERDIBLE! Sintoniza hoy los juegos del clasificatorio mundialista, a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Panamá/La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 continúa este martes 9 de septiembre con los partidos, correspondientes a los grupo B y C, que cierran la segunda jornada de esta fase.

Los partidos programados para esta fecha son los siguientes:

Curazao vs Bermudas (Estadio Ergilio Hato, 7:00 p.m.)

Las selecciones de Curazao y Bermudas se enfrentarán por primera vez en unas clasificatorias de Concacaf rumbo a una Copa Mundial de la FIFA.

Curazao afronta su segundo partido de la Ronda Final en busca de su primera victoria, tras empatar sin goles frente a Trinidad y Tobago. El portero Eloy Room tuvo una actuación destacada con seis atajadas para mantener su portería en cero. El empate extendió la racha invicta de Curazao a seis partidos en clasificatorias mundialistas (4V-2E-0D), la segunda más larga en su historia.

Bermudas intentará recuperarse tras caer 4-0 en casa ante Jamaica. Kane Crichlow y Nahki Wells encabezaron la ofensiva con cuatro y tres remates, respectivamente.

Este será el segundo enfrentamiento histórico entre ambas selecciones. Bermudas ganó 4-0 en el único partido previo.

Jamaica vs Trinidad y Tobago (Estadio Nacional de Kingston, 7:00 p.m./ Transmisión de TVMAX)

Los jamaiquinos llegan a este encuentro tras un triunfo 4-0 en su visita a Bermudas, con goles de Damion Lowe, Renaldo Cephas, Kasey Palmer y Shamar Nicholson para iniciar el grupo con tres puntos.

Trinidad y Tobago empataron sin goles frente a Curazao para sumar su primer punto. Denzil Smith realizó dos atajadas y mantuvo su portería imbatida.

Será la quinta vez que ambas selecciones se enfrenten en eliminatorias mundialistas, con Jamaica invicto en los duelos previos (3V-1E-0D).

Jamaica también ganó los dos encuentros más recientes: 4-1 en la Copa Oro Concacaf 2023 y 3-2 en la Unity Cup 2025. En sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, los Reggae Boyz registran 5 victorias y 2 empates, mientras que los Soca Warriors suman 3 triunfos.

Costa Rica vs Haití (Estadio Nacional de La Sabana, 9:00 p.m.)

La selección costarricense llega tras empatar 1-1 contra Nicaragua. Alexis Gamboa anotó el único gol de Costa Rica.

Haití, por su parte, igualó sin goles frente a Honduras para sumar su primer punto. Alexandre Pierre realizó tres atajadas para mantener el arco en cero.

Este será el decimosexto enfrentamiento entre ambas selecciones, con Costa Rica liderando la serie con ocho victorias, seis empates y una derrota. El único triunfo de Haití sobre Costa Rica fue un 2-1 en la Copa Oro Concacaf 2019.

Costa Rica ha ganado los cuatro enfrentamientos previos ante Haití en clasificatorias mundialistas. El más reciente se dio en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, con triunfo 1-0 de Costa Rica gracias a un gol de Randall Azofeifa.

Honduras vs Nicaragua (Estadio José De La Paz Herrera 'Chelato Uclés', 9:00 p.m./ Transmisión de TVMAX)

Honduras buscará su primera victoria tras sumar un punto con un empate sin goles en su visita a Haití. El guardameta Edrick Menjívar realizó siete atajadas para mantener su portería en cero y asegurar el empate fuera de casa.

Nicaragua también apunta a su primer triunfo en la Ronda Final luego de empatar 1-1 contra Costa Rica. Byron Bonilla anotó desde el punto penal para que la Azul y Blanco viniera de atrás y rescatara un punto en su debut.

El partido será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial y el número 23 en su historial general. Honduras lidera con 18 victorias frente a una de Nicaragua, mientras que tres partidos terminaron en empate.

Tabla de posiciones

El estado de los equipos actualizado en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 es el siguiente:

Grupo A

Surinam: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC, +1 DIF, 4 PTS El Salvador: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 2 GF, 2 GC, 0 DIF, 3 PTS Panamá: 2 PJ, 0 PG, 2 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC, 0 DIF, 2 PTS Guatemala: 2 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 1 GF, 2 GC, -1 DIF, 1 PTO

Grupo B

Jamaica: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 4 GF, 0 GC, +4 DIF, 3 PTS Curazao: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 0 GF, 0 GC, 0 DIF, 1 PTO Trinidad y Tobago: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 0 GF, 0 GC, 0 DIF, 1 PTO Bermuda: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 4 GC, -4 DIF, 0 PTO

Grupo C

Costa Rica: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC, 0 DIF, 1 PTO Nicaragua: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC, 0 DIF, 1 PTO Haití: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 0 GF, 0 GC, 0 DIF, 1 PTO Honduras: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 0 GF, 0 GC, 0 DIF, 1 PTO

Nomenclatura:

PJ: Partidos jugados

Partidos jugados PG: Partidos ganados

Partidos ganados PE: Partidos empatados

Partidos empatados PP: Partidos perdidos

Partidos perdidos GF: Goles a favor

Goles a favor GC: Goles en contra

Goles en contra DIF: Diferencia de goles

Diferencia de goles PTS/PTO: Puntos/ Punto

Información de Concacaf