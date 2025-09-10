Puerto Rico vs Panamá| Mundial de Béisbol U18: Alineación del equipo panameño para juego de la Súper Ronda

El partido marcará el inicio de la instancia que determinará a los semifinalistas del torneo que se disputa en Okinawa, Japón

Panamá/La Súper Ronda del Mundial de Béisbol U18 Okinawa 2025 comienza este miércoles con el partido entre las selecciones de Panamá y Puerto Rico. Un partido determinante para ambos conjuntos que arrastran dos derrotas de la fase preliminar.

Para ese encuentro, el equipo panameño presentará la siguiente alineación:

Luis Rivera - Jardín cental William Cutshall- Campo corto Daniel Méndez- Tercera base Juan Rujano - Receptor Carlos Castillo- Bateador designado Ricardo Acosta- Segunda base Caleb Rivera- Primera base Michael Nieto - Jardín izquierdo Juan Caballero - Jardín derecho

Lanzador abridor: Joel González

Te puede interesar: Panamá afina detalles antes de viaje a México para Premundial de Béisbol U15

Datos generales

Partido: Puerto Rico vs Panamá

Puerto Rico vs Panamá Fecha: Miércoles 10 de septiembre de 2025*

Miércoles 10 de septiembre de 2025* Hora: 8:30 p.m. *

8:30 p.m. Lugar: Okinawa Cellular Stadium

*: La fecha y la hora corresponden al tiempo de Panamá.

Antecedente

Panameños y puertorriqueños llegan a esa fase con dos derrotas luego de perder con los equipos de sus respectivos grupos que también competirán en esa instancia.

Panamá tuvo un récord de dos victorias y tres descalabros en el Grupo B de la fase inicial . Dos de sus pérdidas fueron ante Estados Unidos, por 0 a 9, y China Taipéi, por 1 a 2. Estos son los dos colectivos de esa misma agrupación que entraron a la Súper Ronda.

En el caso de los puertorriqueños, estos clasificaron con récord de tres triunfos y dos derrotas en el Grupo A. Sus dos tropiezos los tuvo con Corea del Sur, por pizarra de 2 carreras a 5, y Japón, 0 a 3.

Los récords que registran los equipos que competirán en esta fase son:

Japón: 2-0

2-0 Estados Unidos: 2-0

2-0 Corea del Sur: 1-1

1-1 Japón: 1-1

1-1 Panamá: 0-2

0-2 Puerto Rico: 0-2

Te puede interesar: La selección de Panamá Sub-20 calienta motores en Chile rumbo al Mundial FIFA

Formato

La Súper Ronda en los campeonatos mundiales organizados por la WBSC (World Baseball Softball Confederation) es una etapa clave en la que compiten los mejores equipos tras la Primera Ronda (fase de grupos).

Clasificación de equipos

Generalmente, los tres mejores equipos de cada grupo (en la fase de grupos) avanzan a la Súper Ronda.

(en la fase de grupos) avanzan a la Súper Ronda. Si hay dos grupos (por ejemplo, Grupo A y Grupo B), se clasifican 6 equipos en total (3 de cada uno).

Resultados arrastrados

Los equipos arrastran los resultados (victorias y derrotas) contra los otros equipos clasificados de su mismo grupo .

(victorias y derrotas) . Por ejemplo, si Japón venció a Corea del Sur en la fase de grupos, y ambos avanzan a la Súper Ronda, ese resultado ya cuenta en la Súper Ronda.

Nuevos partidos

En la Súper Ronda, cada equipo juega contra los tres equipos clasificados del grupo contrario .

. Es decir, no se repiten partidos ya jugados en la fase de grupos.

Clasificación final