Canelo vs Crawford| ¿Por qué el peso es un factor tan importante para esta esperada pelea?

El pleito es por el título indiscutible de la división supermediano que está en poder del mexicano.

Panamá/Sául 'Canelo' Álvarez y Terence 'Bud' Crawford protagonizarán una de las peleas más esperadas de los últimos años. El pleito, a realizarse el próximo sábado 13 de septiembre, genera expectativa por la calidad de ambos púgiles y por lo que está en juego. A ello se agrega un elemento que, a pesar de que es importante en cualquier combate, en este alcanza un significado particular; el peso.

Álvarez expondrá sus fajas de la categoría supermediano, la que le constituyen en el campeón indiscutible de esa división, ante el estadounidense Crawford que ha tenido que subir dos divisiones de peso, de 154 a 168 libras, para enfrentar al mexicano.

El súbito aumento de peso que Crawford tuvo que asumir es un elemento que podría incidir en el resultado. Así lo expuso la leyenda de los pesados Mike Tyson en declaraciones plasmadas por la periodista Cristina Parra del medio AS: "No me gusta esta pelea, demasiado peso".

Tyson sustentó su opinión con lo ocurrido a Crawford cuando tuvo que subir de la categoría wélter a la superwelter para enfrentar a Israil Madrimov a quien venció por decisión unánime para capturar el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Crawford tuvo problemas con Madrimov, un tipo grande y torpe. No debería haber peleado con él", sostuvo.

Las palabras de Tyson fueron respaldadas por el entrenador Abel Sánchez, reconocido por tener bajo su tutela a boxeadores de renombre como Terry Norris y Gennady Golovkin. "Para vencer a Canelo, tienes que presionarlo, aguantar sus golpes y mantenerlo ocupado. Terence es hábil, pero lo veo inflado y sin experiencia real en esta categoría".

Canelo (62-2-2, 39 nocauts) se ha convertido dos veces en campeón indiscutible de los supermedianos. Actualmente ostenta los cinturones de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Crawford (41-0, 31 nocauts) registra 11 triunfos antes del límite en sus últimas 12 peleas. Después de obtener el título superwelter de la AMB, el organismo le despojó de la faja. Posteriormente él renunció a ese campeonato. Bud también fue campeón mundial en cuatro categorías distintas, estas fueron: ligero, superligero, wélter y superwélter.

Datos generales

El combate está programado para el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium , Las Vegas, Nevada.

en el , Las Vegas, Nevada. El estadio, con capacidad para unos 65,000 espectadores , es una moderna sede NFL y ha albergado eventos de gran magnitud.

, es una moderna sede NFL y ha albergado eventos de gran magnitud. La pelea se transmitirá en vivo y globalmente por la plataforma Netflix , sin costo adicional para suscriptores.

, sin costo adicional para suscriptores. Las peleas preliminares : comienzan alrededor de las 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT (4:30 p.m. hora de Panamá)

: comienzan alrededor de las La artelera principal inicia cerca de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (8:00 p.m. hora de Panamá)

cerca de las La entrada de los protagonistas (ring walks) se tiene estipulada para las 10:45 y 11:15 p.m. ET (9:45 p.m. y 10:15 p.m., tiempo de Panamá).

