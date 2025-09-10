La selección de Panamá Sub-20 calienta motores en Chile rumbo al Mundial FIFA

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/La selección masculina Sub-20 de Panamá se encuentra en Chile, afinando detalles para su debut en la Copa Mundial de la categoría, que se disputará a partir del 27 de septiembre.

Bajo la dirección técnica de Jorge Dely Valdés, el plantel canalero ya trabaja en su fase de preparación, que incluye partidos de fogueo ante clubes y selecciones.

El primer ensayo será este miércoles 10 de septiembre, cuando Panamá se enfrente al Deportes Limache, club de la primera división chilena. El encuentro se jugará en una de las canchas del Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, sede del San Luis de Quillota, equipo con el que los panameños han compartido entrenamientos desde su llegada al país.

Actualmente, el grupo está conformado por 17 jugadores, quienes ya suman más de una semana de trabajos intensos, combinando sesiones de gimnasio y cancha, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.

Calendario de partidos amistosos

Además del duelo contra Limache, la Sub-20 de Panamá tiene programados otros tres encuentros de preparación en suelo chileno:

15 de septiembre: vs Santiago Wanderers

vs 18 de septiembre: vs Egipto (clasificado al Mundial)

vs (clasificado al Mundial) 20 de septiembre: vs Nueva Caledonia (clasificado al Mundial)

Estos fogueos permitirán al cuerpo técnico evaluar el rendimiento del equipo y definir la alineación ideal para el debut mundialista.

El debut mundialista en Valparaíso

El estreno oficial de Panamá en la Copa Mundial Sub-20 – Chile 2025 será el 27 de septiembre frente a Paraguay, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Posteriormente, los canaleros enfrentarán a Ucrania el 30 de septiembre, y cerrarán la fase de grupos el 3 de octubre contra Corea del Sur.

Todos los compromisos de Panamá en esta primera fase se disputarán en la sede de Valparaíso, lo que permitirá al equipo mantenerse en un mismo entorno competitivo y logístico.

Con información de FPF.

¡Arranca la Cuenta Regresiva rumbo al Mundial Sub-20 Chile 2025! ⚽

La espera terminó y la emoción ya se respira en el ambiente futbolístico. Los grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025

Con 24 selecciones distribuidas en seis grupos, los aficionados ya palpitan lo que serán partidos vibrantes y llenos de talento emergente.

🌍 Así son los grupos

Grupo A : Chile 🇨🇱, Nueva Zelanda 🇳🇿, Japón 🇯🇵, Egipto 🇪🇬

: Chile 🇨🇱, Nueva Zelanda 🇳🇿, Japón 🇯🇵, Egipto 🇪🇬 Grupo B : Corea del Sur 🇰🇷, Ucrania 🇺🇦, Panamá 🇵🇦, Paraguay 🇵🇾

: Corea del Sur 🇰🇷, Ucrania 🇺🇦, Panamá 🇵🇦, Paraguay 🇵🇾 Grupo C : Brasil 🇧🇷, México 🇲🇽, España 🇪🇸, Marruecos 🇲🇦

: Brasil 🇧🇷, México 🇲🇽, España 🇪🇸, Marruecos 🇲🇦 Grupo D : Italia 🇮🇹, Australia 🇦🇺, Cuba 🇨🇺, Argentina 🇦🇷

: Italia 🇮🇹, Australia 🇦🇺, Cuba 🇨🇺, Argentina 🇦🇷 Grupo E : Estados Unidos 🇺🇸, Nueva Caledonia 🇳🇨, Francia 🇫🇷, Sudáfrica 🇿🇦

: Estados Unidos 🇺🇸, Nueva Caledonia 🇳🇨, Francia 🇫🇷, Sudáfrica 🇿🇦 Grupo F: Colombia 🇨🇴, Arabia Saudí 🇸🇦, Nigeria 🇳🇬, Noruega 🇳🇴

🔥 Grupos que prometen emoción

En el Grupo A , la anfitriona Chile tendrá un duro reto frente a selecciones con tradición en la categoría.

, la anfitriona tendrá un duro reto frente a selecciones con tradición en la categoría. El Grupo B será uno de los más seguidos: allí está Panamá , que compartirá escenario con potencias como Corea del Sur , Ucrania y Paraguay .

será uno de los más seguidos: allí está , que compartirá escenario con potencias como , y . El Grupo C luce como un auténtico “grupo de la muerte” con gigantes del fútbol como Brasil, México y España , acompañados de un Marruecos en ascenso.

luce como un auténtico “grupo de la muerte” con gigantes del fútbol como , acompañados de un Marruecos en ascenso. Mientras tanto, el Grupo D reúne historia y pasión con Italia, Argentina y una siempre competitiva Australia, además de la sorpresiva presencia de Cuba.

📅 El camino hacia la gloria

El formato será el clásico de la categoría:

✅ Clasifican los dos primeros de cada grupo (12 equipos).

✅ Se suman los cuatro mejores terceros lugares.

✅ Desde octavos de final comienza la eliminación directa: partidos a todo o nada, donde cada duelo será una final anticipada.

Al final, solo una selección levantará la codiciada Copa Mundial Sub-20 y entrará en los libros de la historia del fútbol.