Selección de Panamá Sub-20 acelera el ritmo en Chile rumbo al Mundial 2025

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá sigue a paso firme su preparación en tierras chilenas, completando su tercer día de campamento en la ciudad de Quillota.

Bajo la atenta mirada del técnico Jorge Dely Valdés, los jóvenes talentos panameños afinan detalles de cara al Mundial que arranca el próximo 27 de septiembre.

El equipo ha trabajado intensamente esta semana, con sesiones vespertinas sin contratiempos en el Complejo Deportivo del club San Luis de Quillota.

Los entrenamientos han incluido una combinación de trabajo en gimnasio para fortalecer, y en el campo con ruedas de pases, espacios reducidos y movimientos tácticos, todo con la mente puesta en el debut mundialista frente a Paraguay el 27 de septiembre. Además, ya tienen programado su primer partido amistoso de este campamento para el próximo 10 de septiembre.

¡Se suman los "Legionarios"!

La plantilla recibe importantes refuerzos con la llegada de sus legionarios. El volante Anel Ryce, del Chornomorest Odesa de Ucrania, se integró al grupo el miércoles y jueves tras un largo viaje. Ryce se une a otros talentos internacionales como Raheen Cuello (Alajuelense, CRC), Ryan Gómez (Grêmio, BRA) y Giovany Herbert (Atlético Paranaense, BRA). Con estas incorporaciones, ya son 17 jugadores los que se encuentran en el campamento.

Visita de una leyenda del fútbol chileno

La concentración panameña también tuvo un momento especial con la visita de Humberto “Chupete” Suazo, exseleccionado chileno y actual jugador de San Luis de Quillota. Suazo compartió con el técnico Jorge Dely Valdés y saludó al cuerpo técnico y jugadores, inmortalizando el momento con una foto grupal.

La agenda para el resto de la semana no da tregua, con entrenamientos vespertinos programados para el viernes y sábado. El domingo 7 de septiembre, el equipo realizará su primera doble sesión del campamento, demostrando la intensidad de su preparación.

