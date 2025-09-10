Gianmatteo Rousseau| Datos del Campeonato Mundial de Karting FIA 2025 donde competirá el piloto panameño

Sintoniza por TVMAX la participación de Gianmatteo Rousseau en el Mundial de Karting el domingo 14 de septiembre a la 1:30 p.m.

Panamá/El karting tiene este fin de semana un evento importante con el Campeonato Mundial, avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se disputará en Kristianstad, Suecia. Habrán 217 pilotos de 47 países en la competencia, uno de ellos es el panameño Gianmatteo Rousseau.

El piloto representará a Panamá en la categoría OK Junior, una división reservada para competidores entre los 12 y 14 años de edad.

"Con 110 jóvenes pilotos en la parrilla, el campeonato promete ser una plataforma para el talento emergente", se resaltó en una nota de la página web karting360.com. "El campeonato europeo ha sido un buen indicador de las promesas que se perfilan en esta categoría, y se espera que la lucha por el título sea reñida. Los jóvenes pilotos han mostrado un gran potencial, y el evento en Kristianstad será una oportunidad para que demuestren sus habilidades en un escenario global".

Rousseau ha competido en el campeonato europeo. Durante este año, el panameño participó en ocho eventos y acumula 3392 puntos. Ese registro le ubica en el puesto 15 de la clasificación mundial en la categoría OK Junior.

Detalles del evento

El Campeonato Mundial FIA de Karting —categorías OK‑Junior (12‑14 años) y OK (14 años en adelante)— se disputará del 11 al 14 de septiembre de 2025 en el circuito Åsum Ring, organizado por Kristianstad Kart Klubb.

Este evento forma parte de las competiciones mundiales bajo el nombre Mondokart.com FIA Karting World Championship – OK / OK‑Junior, siendo el tercero de este tipo tras los de Rotax en Italia y antes de otros en distintos países.

Kristianstad ya ha albergado este Mundial en tres ocasiones previas y es muy valorado por su calidad organizativa.

Calendario de competencia

Jueves 11 : Entrenamientos libres

: Entrenamientos libres Viernes 12 : Clasificación y primeras mangas (heats)

: Clasificación y primeras mangas (heats) Sábado 13 : Continuación de heats

: Continuación de heats Domingo 14: Super Heats por la mañana y Finales por la tarde

Solo los 36 mejores clasificados de cada categoría pasarán a las Finales, desde un total de 217 inscritos.

Además de las categorías OK Junior y OK también se competirá en la división por equipos.

Innovación

Por primera vez, el campeonato incluirá una competición de eSports organizada por la prensa nacional sueca (Svenska Bilsportförbundet). Se dispondrán 12 simuladores con iRacing en categoría FIA F4, abiertos a todo el público (participación gratuita) y gestionados conforme al reglamento de la FIA.

"Los organizadores han dispuesto simuladores de carreras para que los espectadores puedan experimentar la emoción del karting de una manera completamente nueva. Esta iniciativa no solo busca atraer a un público más joven, sino también integrar la tecnología moderna en un deporte con una rica tradición", plasmó karting360.com en su nota.

La jornada decisiva del Campeonato Mundial de Karting de la FIA Kristianstad 2025 se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre y la podrás ver a través de TVMAX desde la 1:30 p.m. (hora de Panamá).