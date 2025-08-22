Gianmatteo Rousseau| El piloto panameño se fortalece para competir en Suecia

Sigue las participaciones de Gianmatteo en el Campeonato Mundial de Karting a través de TVMAX.

Panamá/Gianmatteo Rousseau está a pocas semanas de volver a la pista para continuar con su participación en el Mundial de Karting que se desarrolla bajo el aval de la FIA (Federación Internacional del Automóvil). Por tal motivo está trabajando en su cuerpo para estar preparado y dejar el nombre de Panamá en alto dentro de esa competencia.

El piloto panameño ha enfocado su preparación en trabajo de fuerza para fortalecer sus músculos y rendir en un evento exigente como el que se realizará en Kristianstad, Suecia, entre el 11 y 14 de septiembre.

Actualmente Gianmatteo se encuentra en el puesto 15 del Ranking Internacional de Karting, categoría OK-Junior, con 3392 puntos acumulados en ocho carreras disputadas este año.

Documento Gianmatteo Rousseau realiza ejercicios con pesas Consúltalo

El evento

El Campeonato Mundial de Karting Suecia 2025 se realizará del 11 al 14 de septiembre en el circuito Asum Ring que está ubicada en la ciudad sueca de Kristianstad.

Las categorías que estarán en disputa son la OK‑Junior (para pilotos de 12 a 14 años) y OK (para mayores de 14 años), con campeones que se coronarán durante el evento.

Innovación

Por primera vez en la historia, el Campeonato Mundial de Karting contará con un evento de Esports paralelamente al karting físico. Esto refleja el compromiso de la FIA con la promoción del automovilismo desde sus bases y la integración del mundo virtual con el real.

contará con un al karting físico. Esto refleja el compromiso de la FIA con la promoción del automovilismo desde sus bases y la integración del mundo virtual con el real. El evento virtual se llevará a cabo en Kristianstad , organizado por la Svenska Bilsportförbundet (ASN sueca).

, organizado por la (ASN sueca). Contará con 12 simuladores y estará registrado en el Calendario Deportivo Internacional de la FIA, con comisarios internacionales supervisando la competencia.

y estará registrado en el Calendario Deportivo Internacional de la FIA, con comisarios internacionales supervisando la competencia. Se utilizará la plataforma iRacing y se competirá con monoplazas virtuales de la categoría FIA F4 .

y se competirá con monoplazas virtuales de la categoría . Podrán inscribirse personas mayores de 14 años que posean licencia internacional. Durante todo el fin de semana, los simuladores estarán disponibles gratuitamente para el público.

Contexto y significado

Esta combinación del campeonato físico y virtual es parte de la estrategia de la FIA para fomentar caminos accesibles hacia el automovilismo, promoviendo la participación tanto en la pista como en el entorno digital.

es parte de la estrategia de la para fomentar caminos accesibles hacia el automovilismo, promoviendo la participación tanto en la pista como en el entorno digital. Vincent Caro, responsable de disciplinas de base en circuitos de la FIA , enfatizó que “la accesibilidad es central en el Plan Global de Karting de la FIA ”.

, enfatizó que “la accesibilidad es central en el ”. Jessica Bjurström, presidenta de la Federación Sueca de Automovilismo, expresó su entusiasmo por incluir los Esports en el evento, ya que abre nuevas formas de involucrarse en el automovilismo, ya sea en pantalla o en pista.

El circuito